ইসরায়েলি কলামিস্ট গিডিয়ন লেভি বলেছেন, 'যদি নেতানিয়াহু এবং ট্রাম্প কোনো পুরস্কারের যোগ্য হন, তবে এটি হবে এমন একটি পুরস্কার, যা সৌভাগ্যবশত এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি: গণহত্যা পুরস্কার।'
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।
চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে। এরই মাঝে ইসরায়েল সম্পূর্ণ গাজা দখলের জন্য আক্রমণ তীব্র করেছে।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম হারেৎজের লেখা এক কলামে গিডিয়ন লেভি বলেন, 'গাজায় রক্তপাতের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো অন্য কোনো অ-ইসরায়েলি এতটা দায়ী নন।'
লেভির মতে, ট্রাম্প একটি ফোনকলের মাধ্যমেই যুদ্ধ শেষ করতে পারেন। তবে 'তিনি তা করতে পারেননি'।
তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প কেবল ফোন করেননি তাই নয়, তিনি ইসরায়েলি যুদ্ধযন্ত্রকে অর্থায়ন, অস্ত্র এবং সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন যেন কিছুই হচ্ছে না।'
প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।