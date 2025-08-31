ভারতকে হারিয়ে সাফ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৭ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা আগেই হাতছাড়া করে বাংলাদেশ। এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সেই ভারতের বিপক্ষে টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে মাঠে নামে বাংলার মেয়েরা। রোমাঞ্চকর এক লড়াই শেষে জয় পেয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এই জয়ে রানার-আপ হয়ে সাফ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ।
রোববার (৩১ আগস্ট) ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে সাফের শেষ ম্যাচে ভারতকে ৪-৩ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ম্যাচের শুরু থেকেই লড়াইয়ে আক্রমণাত্মক ছিল বাংলাদেশের মেয়েরা। ম্যাচের মাত্র ২৯ সেকেন্ডের মাথায় মামোনি চাকমার ক্রস থেকে হেডে দলকে এগিয়ে দেন পূর্ণিমা মারমা।
তবে ৯ মিনিটেই সমতায় ফেরে ভারত। বাংলাদেশের রক্ষণের ভুলে গোল করেন আনুশকা কুমারী। ৩৪ মিনিটে আলপি আক্তারের গোলে আবারও লিড নেয় বাংলাদেশ। তার গোলে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বাংলার মেয়েরা।
বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের ৪৮ মিনিটে মামোনির ক্রস থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান ফরোয়ার্ড সুরভী আকন্দ প্রীতি। এরপর ম্যাচের ৬৫ মিনিটে ভারতের হয়ে ব্যবধান কমান প্রীতিকা বর্মণী। আর ম্যাচের ৮৯ মিনিটে ঝুলান নংমাইথেমের গোলে সমতায় ফেরে ভারত।
ম্যাচ যখন ড্রয়ের পথে এগোচ্ছিল, তখন যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে নাটকীয় মুহূর্ত। রেয়ার পাস ধরে প্রীতি শট নেন, গোলরক্ষক মুন্নি তা ঠেকালেও বল ডিফেন্ডার দিব্যানি লিন্ডারের গায়ে লেগে আত্মঘাতী গোল হয়ে জালে জড়ায়। তাতেই ৪-৩ গোলে রোমাঞ্চকর জয় নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।
এই জয়ে বাংলাদেশ ৬ ম্যাচের ৪টিতে জিতে, ১টিতে ড্র করে ও ১টিতে হেরে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থেকে এবারের আসর শেষ করলো। ভারত ৬ ম্যাচের ৫টিতে জিতে ও ১টিতে হেরে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে চ্যাম্পিয়ন হলো।