ইউক্রেনজুড়ে হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া, একদিনে দেড় শতাধিক স্থানে আক্রমণ

রাশিয়ান বাহিনী কিয়েভের সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর অবকাঠামোতে দূরপাল্লার হামলা চালিয়েছে। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে ১৫০টিরও বেশি স্থানে অবস্থিত ইউক্রেনীয় সেনা এবং বিদেশি যোদ্ধাদের ঘাঁটিতেও আক্রমণ করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ান কৌশলগত বিমান, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানগুলো ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত বিমান প্রতিরক্ষার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। তবে লক্ষ্যবস্তুগুলোর সঠিক অবস্থান বা অন্যান্য বিবরণ প্রদান করা হয়নি।
এদিকে, ইউক্রেনীয় মিডিয়া উপকূলীয় ওডেসা অঞ্চলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ছবি শেয়ার করেছে। জ্বালানি কোম্পানি ডিটেক জানিয়েছে, এই অঞ্চলে তাদের চারটি বিদ্যুৎকেন্দ্র রাতারাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
স্থানীয় কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওডেসা থেকে খুব দূরে নয় এমন চেরনোমোর্স্ক শহর এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, 'শত্রুরা স্ট্রাইক ড্রোন দিয়ে ওডেসা অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ করেছে। কিছু জায়গায় আগুন লেগেছে, কিন্তু আমাদের উদ্ধারকারীরা দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলেছে।'
কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ২৯ হাজারেরও এরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছেন।
রাশিয়া কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনের সামরিক-সম্পর্কিত শিল্প স্থাপনা, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাশাপাশি বন্দর এবং জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে আসছে।
মস্কো বলেছে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইউক্রেনীয় হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে। প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও আবাসিক এলাকায় আঘাত করা হয়, তবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে নয়।