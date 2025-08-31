সেকশন

রোববার, ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ইউক্রেনজুড়ে হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া, একদিনে দেড় শতাধিক স্থানে আক্রমণ

আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩২
রুশ হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ইউক্রেনের ভবন। ফাইল ছবি (সংগৃহীত)

রাশিয়ান বাহিনী কিয়েভের সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ বন্দর অবকাঠামোতে দূরপাল্লার হামলা চালিয়েছে। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে ১৫০টিরও বেশি স্থানে অবস্থিত ইউক্রেনীয় সেনা এবং বিদেশি যোদ্ধাদের ঘাঁটিতেও আক্রমণ করা হয়েছে।

রোববার (৩১ আগস্ট) মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ান কৌশলগত বিমান, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানগুলো ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী এবং তাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত বিমান প্রতিরক্ষার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে। তবে লক্ষ্যবস্তুগুলোর সঠিক অবস্থান বা অন্যান্য বিবরণ প্রদান করা হয়নি।

এদিকে, ইউক্রেনীয় মিডিয়া উপকূলীয় ওডেসা অঞ্চলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ছবি শেয়ার করেছে। জ্বালানি কোম্পানি ডিটেক জানিয়েছে, এই অঞ্চলে তাদের চারটি বিদ্যুৎকেন্দ্র রাতারাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ওডেসা থেকে খুব দূরে নয় এমন চেরনোমোর্স্ক শহর এবং এর আশেপাশের এলাকাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলেছেন, 'শত্রুরা স্ট্রাইক ড্রোন দিয়ে ওডেসা অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ করেছে। কিছু জায়গায় আগুন লেগেছে, কিন্তু আমাদের উদ্ধারকারীরা দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলেছে।'

কর্মকর্তারা উল্লেখ করেছেন, একজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। ২৯ হাজারেরও এরও বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় রয়েছেন।

রাশিয়া কয়েক মাস ধরে ইউক্রেনের সামরিক-সম্পর্কিত শিল্প স্থাপনা, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাশাপাশি বন্দর এবং জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে আসছে।

মস্কো বলেছে, রাশিয়ার অভ্যন্তরে ইউক্রেনীয় হামলার প্রতিশোধ হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে। প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ও আবাসিক এলাকায় আঘাত করা হয়, তবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে নয়।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ইউরোপ রাশিয়া ইউক্রেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মেক্সিকোতে ১ লাখ ৩০ হাজার মানুষ নিখোঁজ, প্রতিবাদে রাজপথে জনগণ

সম্পর্ক জোরদারে শি'কে মোদির বার্তা  

আদালতে অবৈধ ঘোষণার পর ট্রাম্পের শুল্কের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

ইউক্রেনের সাবেক পার্লামেন্ট স্পিকার আন্দ্রি পারুবিকে গুলি করে হত্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শি-পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন মোদি 

বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিষয়ে কঠোর হচ্ছে মার্কিন নীতি

ভয়েস অব আমেরিকার ৫০০ সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করছে ট্রাম্প প্রশাসন

ইউক্রেনের ইইউপন্থী সাবেক সংসদীয় স্পিকারকে গুলি করে হত্যা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng