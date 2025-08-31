প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি, পুলিশ কনস্টেবল প্রত্যাহার

প্রকৌশল বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থী আন্দোলনের সম্পৃক্ত থাকার কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে ধর্ষণের হুমকি দেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় হুমকিদাতা এক পুলিশ কনস্টেবলকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ শেষে এমন তথ্য জানিয়েছে বুয়েট শিক্ষার্থী ও প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শাকিল আহমেদ।
তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে আমাদের নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি এক নারী শিক্ষার্থীকে পুলিশের এক কনস্টেবল হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেয়। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে সেই কনস্টেবলকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সেই পুলিশ কনস্টেবলের নাম পরিচয় জানা যায়নি।
আন্দোলনের কর্মীরা নানাভাবে সাইবার বোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন এ বিষয়টি জানাতে রোববার বিকালে প্রকৌশল অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা ঢাকা মহানগর পুলিশের কার্যালয় আসেন। তারা প্রায় দুই ঘন্টাব্যাপী ডিএমপি পুলিশ কমিশনারের সাথে বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন। পরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এ বিষয়টি জানানো হয়।