কেন্দ্রীয় ব্যাংকে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেলেন ৪ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক (ইডি) হিসেবে পদোন্নতি পেলেন চার কর্মকর্তা। তাঁরা সবাই ১৯৯৯ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগ–১ এর পরিচালক মো. জবদুল ইসলামের সই করা অভ্যন্তরীণ আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। শিগগিরই তাদের দপ্তর বণ্টন করা হবে বলে এ আদেশে বলা হয়েছে।
পদোন্নতি পাওয়া চার কর্মকর্তাদের মধ্যে মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ–৩ এর পরিচালক ও নগদের প্রথম প্রশাসক ছিলেন। এছাড়া মো. সরোয়ার হোসেন গভর্নর অফিসের পরিচালক, মো. সালাহ উদ্দীন চট্টগ্রাম অফিস এবং মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক হিসেবে কর্মরত।
বাংলাদেশ ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২২-এর বিধান অনুযায়ী শূন্য পদে এসব পদোন্নতি হয়েছে। একই দিন অপর এক আদেশে অতিরিক্ত পরিচালক থেকে চারজন পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন।
উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় সরকার। অর্থমন্ত্রণালয়ের আদেশে এ পদে নিয়োগ হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদোন্নতির সর্বোচ্চ পদ নির্বাহী পরিচালক। বিদ্যমান বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার–১৯৭২ সংশোধন করে নতুন অধ্যাদেশ জারির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রণীত খসড়া কার্যকর হলে বাংলাদেশ ব্যাংক হবে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সংসদের অনুমোদন নিয়ে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ হবে।