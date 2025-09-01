সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান, নিহত অন্তত ২০

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮:১৩
ছবি: বিবিসি

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬। এতে এখন পর্যন্ত ২০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে বলে নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পটি পাকিস্তান সীমান্তবর্তী নানগারহার ও কুনার প্রদেশে বেশি ক্ষয়ক্ষতি করে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাতে জানানো হয়, আহত ১১৫ জনের বেশি মানুষকে ইতোমধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার গভীরে। মূল ভূমিকম্পের পর অন্তত তিন দফা আফটারশক অনুভূত হয়েছে, যেগুলোর মাত্রা ছিল ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫ দশমিক ২-এর মধ্যে।

কম্পনের প্রভাব রাজধানী কাবুলেও স্পষ্টভাবে টের পাওয়া যায়। কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরের এ শহরে কয়েক সেকেন্ড ধরে কেঁপে ওঠে ভবন। প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।

তালেবান সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উদ্ধার তৎপরতা চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছাতে হেলিকপ্টার ও জরুরি সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুনার প্রদেশের পুলিশ প্রধান বিবিসিকে জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের পর পরবর্তী কম্পন ও প্রবল বর্ষণে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে অনেক এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে উদ্ধারকাজ আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তালেবান কর্মকর্তারা স্পষ্ট করে বলেন, সীমিত সরঞ্জাম নিয়ে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া বড় পরিসরে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

সূত্র: বিবিসি

ইত্তেফাক/টিএইচ

