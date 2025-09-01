সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

এশিয়া কাপে আজ দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩২
ছবি: সংগৃহীত

ভারতের বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠানরত এশিয়া কাপ হকির গ্রুপ পর্বের আজ শেষ দিন। বাংলাদেশের কঠিন ম্যাচ আজ। প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশ সময় খেলা শুরু হবে বেলা ২টায়। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন দলের খেলোয়াড়রা। 

কোরিয়া ১ ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে। বাংলাদেশও তাই। বাংলাদেশ আজ হেরে গেলেও গ্রুপে তৃতীয় স্থান পাবে। তখন অন্য গ্রুপের চতুর্থ দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাবে।

May be an image of 5 people, people playing American football, people playing football and text that says "2 2 ro3.C 2 RAKIBUL 11 NA යව"

ইন্দোনেশিয়ায় হওয়া গত এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই মালয়েশিয়া এবার গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। এশিয়া কাপ হকির মঞ্চে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ খুব একটা ভালো রেজাল্ট নেই, একটি ড্র ছাড়া। 

পরিসংখ্যান বলছে, গত এশিয়া কাপ হকিতে ৬-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ, ২০১৩ সালে ৯-০ গোলে হেরেছিল, ২০০৯ সালে ৯-০ গোলে হেরেছিল, ২০০৭ সালে ৮-০ গোলে হেরেছিল, ১৯৯৯ সালে ৪-০ গোলে হেরেছিল, ১৯৯৪ সালে ১-১ গোলে ড্র হয়, ১৯৮৯ সালে ৭-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। পরিসংখ্যান যাই বলুক, প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে মাঠে নামতে চায় বাংলাদেশ।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া হকি এশিয়া কাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতকে হারিয়ে সাফ মিশন শেষ করলো বাংলাদেশ

ইংল্যান্ড সফরে অভিজ্ঞতার খোঁজে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল

নতুন আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন সাকিব 

বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন তামিম 

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়া কাপের আগে বড় ভাইকে হারালেন রশিদ খান

বকেয়া না দেওয়ায় বসুন্ধরা কিংসকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

‘চ্যালেঞ্জিং হলেও পুরোটা আমি উপভোগ করেছি’

লিটনের ফিফটিতে দাপুটে জয়, সিরিজে এগিয়ে বাংলাদেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng