এশিয়া কাপে আজ দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ

ভারতের বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠানরত এশিয়া কাপ হকির গ্রুপ পর্বের আজ শেষ দিন। বাংলাদেশের কঠিন ম্যাচ আজ। প্রতিপক্ষ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশ সময় খেলা শুরু হবে বেলা ২টায়। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছেন দলের খেলোয়াড়রা।
কোরিয়া ১ ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরেছে। বাংলাদেশও তাই। বাংলাদেশ আজ হেরে গেলেও গ্রুপে তৃতীয় স্থান পাবে। তখন অন্য গ্রুপের চতুর্থ দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাবে।
ইন্দোনেশিয়ায় হওয়া গত এশিয়া কাপ হকির ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়া ২-১ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই মালয়েশিয়া এবার গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। এশিয়া কাপ হকির মঞ্চে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ খুব একটা ভালো রেজাল্ট নেই, একটি ড্র ছাড়া।
পরিসংখ্যান বলছে, গত এশিয়া কাপ হকিতে ৬-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ, ২০১৩ সালে ৯-০ গোলে হেরেছিল, ২০০৯ সালে ৯-০ গোলে হেরেছিল, ২০০৭ সালে ৮-০ গোলে হেরেছিল, ১৯৯৯ সালে ৪-০ গোলে হেরেছিল, ১৯৯৪ সালে ১-১ গোলে ড্র হয়, ১৯৮৯ সালে ৭-০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। পরিসংখ্যান যাই বলুক, প্রতিপক্ষকে ঠেকাতে মাঠে নামতে চায় বাংলাদেশ।