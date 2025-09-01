চীন সফরে একই গাড়িতে মোদি-পুতিন

সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে চীন সফরে রয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশন শেষে দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে একই গাড়িতে চড়ে হোটেলে গেছেন। এই ঘটনা ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য একটি স্পষ্ট বার্তা বহন করছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে নরেন্দ্র মোদি এই তথ্য জানান। তিনি লেখেন, 'এসসিও সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং আমি একসঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ভেন্যুতে যাত্রা করছি। তার সঙ্গে কথোপকথন সবসময়ই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ।'
রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এর ফলে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই চীন সফরে ভারত ও রুশ নেতাদের মধ্যে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ছবি সামনে এসেছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার চীনের তিয়ানজিনে এসসিওর দুই দিনের শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। সম্মেলন শুরুর আগে নরেন্দ্র মোদি, ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে একসঙ্গে একান্ত আলোচনায় মেতে উঠতে দেখা যায়। তাদের তিনজনেরই হাস্যোজ্জ্বল ও হালকা মেজাজের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন নরেন্দ্র মোদি।
মোদি পুতিনের সঙ্গে তোলা ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'তার সঙ্গে দেখা করা সবসময় আনন্দের।' তিনি আরও লেখেন, 'তিয়ানজিনে কথোপকথন চলছেই! এসসিও সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে মতবিনিময়।' সম্মেলনে পাওয়া ভিডিও এবং ছবিতে তিন নেতাকে করমর্দন এবং হাসিমুখে সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্ত ভাগ করে নিতে দেখা যায়।