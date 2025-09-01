ভিএআর বিতর্কের ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালো বার্সেলোনা 

নতুন মৌসুমে বেশ ভালো শুরু করেছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। লা লিগায় প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেয়েছিল কাতালানরা। তবে তৃতীয় ম্যাচে এসে হোঁচট খেয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। রোববার (৩১ আগস্ট) রায়ো ভায়োকানোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করে পয়েন্ট খুইয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।
বিপক্ষ দলের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্নক ফুটবল খেলতে থাকে বার্সেলোনা। একাধিক আক্রমণ করলেও দারুণভাবে সেভ করে বার্সাকে গোল বঞ্চিত করেন প্রতিপক্ষের গোলরক্ষক। ম্যাচের ৪০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন লামিনে ইয়ালাম। যদিও এই গোল নিয়ে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। সেই সময় ভিএআর কাজ না করায় রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার সুযোগ পাননি।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোলের সহজ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি ওলমো। এতে ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় হ্যান্সি ফ্লিকের দল।
বিরতি থেকে ফিরে বার্সাকে চেপে ধরে ভায়োকানো। একের পর এক আক্রমণে সফরকারীদের ডিফেন্সকে ব্যস্ত রাখে স্বাগতিকরা। ম্যাচের ৬৭ মিনিটে সমতায় ফেরে ভায়োকানো। ইসি পালাসনের কর্নারে দূরের পোস্টে অরক্ষিত পেরেসের শট পোস্টে লেগে জালে জড়ায়।
শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হয় বার্সেলোনাকে। এই ড্রয়ের ফলে ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিনে রয়েছে কাতালানরা। অন্যদিকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ।