সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
শার্শায় বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ১০

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৯

যশোরের শার্শা উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপি দুপক্ষের মারামারিতে দলের ১০ কর্মী আহত হয়েছেন।

রোববার (৩১ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে উপজেলার নাভারণ সাতক্ষীরা মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ১০টার দিকে আধিপত্য বিস্তার ও তুচ্ছ ঘটনার জেরে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির ও সাবেক এমপি মফিকুল হাসান তৃপ্তির গ্রুপের প্রায় ৩০ জন রাজ্জাককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে জখম করে। তাকে রক্ষা করতে গেলে রুহুল আমিনসহ অন্যরাও মারধরের শিকার হন।

আহতদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক, রুহুল আমিন, টিটু ও নাজমুলকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাজ্জাকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লিটন দাবি করেন, ‘কোনো কারণ ছাড়াই’ তাঁদের ১০-১২ জন সমর্থককে হামলা করে জখম করা হয়েছে। তিনি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও মামলার প্রস্তুতির কথা জানান।

অন্যদিকে, এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আবুল হাসান জহির বলেন, রাজনৈতিক নয়, প্রাইভেটকার চালকদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকেই এ ঘটনা ঘটেছে। উভয় পক্ষই বিএনপির কর্মী হলেও এটি দলীয় বিষয় নয় বলে দাবি করেন তিনি।

শার্শা থানার ওসি আব্দুল আলিম জানান, প্রভাব বিস্তার নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

