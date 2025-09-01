১৪০ কোটি ভারতীয় আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: পুতিনকে মোদি

চীনের তিয়ানজিনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ভারত ও রাশিয়ার শীর্ষ নেতারা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আলোচনার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছেন, '১৪০ কোটি ভারতীয় আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'
সংবাদমাধ্যম আরটি জানিয়েছে, আগামী ডিসেম্বরে মোদির সঙ্গে একটি বার্ষিক দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে পুতিনের ভারতে যাওয়ার কথা রয়েছে।
আলোচনার সময় মোদি বলেন, 'এই বছর ডিসেম্বরে আমাদের ২৩তম শীর্ষ সম্মেলনের জন্য, ১৪০ কোটি ভারতীয় আপনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।'
মোদি আরও বলেন, রাশিয়া এবং ভারত সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হেঁটেছে। আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কেবল উভয় দেশের জনগণের জন্যই নয়, বরং বিশ্বব্যাপী শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।
মোদিকে 'প্রিয় বন্ধু' বলে অভিহিত করে পুতিন বলেন, '২১ ডিসেম্বর যৌথ ঘোষণা গৃহীত হওয়ার ১৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে, যা আমাদের সম্পর্ককে একটি বিশেষ, সুবিধাপ্রাপ্ত, কৌশলগত অংশীদারের স্তরে রূপান্তরিত করেছে।'
রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, এই নীতিগুলোর ওপর ভিত্তি করে বহুমুখী রুশ-ভারত সম্পর্ক সক্রিয়ভাবে বিকশিত হচ্ছে।'
আলোচনার সময় মোদি ইউক্রেন সমস্যাটিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা শান্তির জন্য সাম্প্রতিক সকল প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। আমরা আশা করি, সকল পক্ষ গঠনমূলকভাবে এগিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। এটি সমগ্র মানবতার আহ্বান।'