সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
হকি এশিয়া কাপ

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে বড় ব্যবধানে হারলো বাংলাদেশ

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১০
ছবি: সংগৃহীত

হকি এশিয়া কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়া। এছাড়া এই টুর্নামেন্টের পাঁচটি শিরোপা রয়েছে তাদের। সেই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।  

বাংলাদেশের এই হারে পুল ‘বি’ থেকে শেষ চার নিশ্চিত হয়েছে মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার। বাংলাদেশ হকি দলের চোখ এখন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জায়গা করে নেওয়া। লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের সেই লড়াই শুরু হবে  পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থান নির্ধারণী প্লে–অফেই।

‎আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ হকি। এশিয়া কাপে শীর্ষ ছয়ের মধ্যে থাকতে পারলে হকির বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলার সুযোগ মিলবে। সেই সুযোগ পেতে অবশ্য আরেকটি ম্যাচ জিততে হবে।

পুল ‘বি’তে বাংলাদেশের তৃতীয় হওয়াটা একদমই নিশ্চিত। স্থান নির্ধারণী প্লে–অফে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ পুল ‘এ’র সম্ভাব্য চতুর্থ দল কাজাখস্তান। ৪ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচে জিতলেই বাছাইপর্বে সুযোগ পেয়ে যাবে বাংলাদেশ। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলার সুযোগও পাবে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ভারতের রাজগিরের বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারে ১১ মিনিটের মধ্যে ২ গোল হজম করে বাংলাদেশ। কোরিয়ার সন ডেইন করেন জোড়া গোল। এরপর অবশ্য প্রতিরোধ গড়ে বাংলাদেশ।

‎দ্বিতীয় কোয়ার্টারের ১৬ ও ২১ মিনিটে আরও দুই গোল খেয়ে বসে বাংলাদেশ। এরপর ম্যাচের ২৩ মিনিটে একটি গোল শোধ করে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে বল জালে জড়ান সোহানুর রহমান।

তৃতীয় কোয়ার্টারে দক্ষিণ কোরিয়াকে দারুণভাবে আটকে রাখে বাংলাদেশ। কিন্তু চতুর্থ কোয়ার্টারে আর আটকানো যায়নি তাদের। পঞ্চম গোলটি হজম করে ম্যাচটা ৫-১ ব্যবধানে হেরে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া হকি এশিয়া কাপ

