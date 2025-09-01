সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিইউএফটিতে "মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে কলেজ প্রিন্সিপালদের ভূমিকা" শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২০

বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসের মাল্টিপারপাস হলে "মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে কলেজ প্রিন্সিপালদের ভূমিকা" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

এই অনুষ্ঠানে ঢাকা ও আশপাশের এলাকার ২১টি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের শিক্ষা মানোন্নয়ন ও একাডেমিক উৎকর্ষ সাধনে গঠনমূলক আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিইউএফটির জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক জনাব মুহাম্মদ ইমতিয়াজ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান।

গোলটেবিল বৈঠকে মূল বক্তব্য প্রদান করেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান। তিনি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উদ্ভাবনী নেতৃত্ব, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে সহায়ক হবে।

অংশগ্রহণকারী কলেজ অধ্যক্ষগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় উঠে আসে আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব এবং শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে পাঠ্যকার্যক্রমের ভূমিকা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও শ্রেণিকক্ষে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন।

গোলটেবিল বৈঠকে বিইউএফটির কোষাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, পরীক্ষানিয়ন্ত্রক, সিএফও, বিভাগীয় প্রধানগণ, এডমিশন বিভাগের প্রধান, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। সকলেই দেশের মানসম্মত শিক্ষা অগ্রগতিতে ঐক্যবদ্ধ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পুরো আয়োজনটিতে সার্বিক সহযোগিতায় ছিল বিইউএফটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর টিম এবং শিক্ষার্থীরা।

ইত্তেফাক/আইএ

