লেভারকুসেন থেকেও বরখাস্ত হচ্ছেন টেন হ্যাগ! 

সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না নেদারল্যান্ডস কোচ এরিক টেন হ্যাগের। কোনো উপায়ন্তর না দেখে গেল মৌসুমে টেন হ্যাগের সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করেছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সেই হতাশার গোলকধাঁধা থেকে এখনো বের হতে পারেনি ঐতিহ্যবাহী ক্লাব ম্যানইউ।
তবুও টেন হ্যাগের ওপর আস্থা রেখেছিল জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন। জাবি আলোনসো জার্মান তল্লাট ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর বরখাস্ত হওয়া টেন হ্যাগকে দুই বছরের চুক্তিতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ক্লাবটির। তবে একেবারেই হতাশ করেছেন ৫৫ বছর বয়সী এই কোচ।
বুন্দেসলিগায় প্রথম ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে শনিবার রাতে টেবিলের তলানিতে থাকা দল ওয়ার্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে মাঠে নামে সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। ১০ জনের দল পেয়েও জয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেনি টেন হ্যাগের দল। মাঠ ছেড়েছে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে। তাতে, নড়েচড়ে বসেছে লেভারকুসেন কর্তৃপক্ষ।
জার্মান সংবাদমাধ্যম 'কিকার' গতকাল টেন হ্যাগকে নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দলের এমন হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণে যে কোনো সময় বরখাস্ত করা হতে পারে টেন হ্যাগকে।