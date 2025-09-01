ডেঙ্গুতে ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত ৫৫২, একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৫২ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছরে এটি একদিনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। তবে স্বস্তির বিষয়—এই সময়ে কোনো মৃত্যু ঘটেনি।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ অ্যান্ড ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, এ বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন ৩২ হাজার ২৮ জন, আর মৃত্যুর সংখ্যা ১২২।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১১৪ জন, চট্রগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৯৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১০৭ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ৯৪ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৫৯ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৪৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪ জন, রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২১ জন এবং সিলেট বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন।
এর আগের দিন, রোববার ৫৬৮ জন আক্রান্ত এবং ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যা ছিল চলতি বছরের একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের দিন।