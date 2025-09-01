সেকশন

সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা মোদি কেন শি-পুতিনের সঙ্গে 'বিছানায় যাচ্ছেন', প্রশ্ন ট্রাম্পের উপদেষ্টার

আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৫
রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা নেতা শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (মাঝে)। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো চীন সফরে থাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'খোঁচা' দিয়েছেন। রোববার (৩১ সেপ্টেম্বর) ফক্স নিউজকে তিনি বলেন, 'মোদি একজন মহান নেতা...আমি বুঝতে পারছি না কেন তিনি পুতিন এবং শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বিছানায় যাচ্ছেন, যখন তিনি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের নেতা।'

মোদি যখন সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চীনে যাচ্ছিলেন, তখনই ট্রাম্পের উপদেষ্টার এমন মন্তব্য আসে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো (মাঝে)। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্ব নতুন রূপ পেয়েছে। এ নিয়ে পশ্চিমারা নয়াদিল্লিকে আগে থেকে চাপ দিয়ে আসলেও সম্প্রতি ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক ভারতকে চীনের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

এমন প্রেক্ষাপটে মোদি সাত বছরের মধ্যে প্রথম চীন সফরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। পাশাপাশি পুতিন, শি ও মোদিকে একান্তে কথা বলতে দেখা গেছে।

ট্রাম্পের উপদেষ্টা বলেন, ইউক্রেনে আক্রমণের আগে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত খুব বেশি তেল কিনত না। কিন্তু এখন তারা রাশিয়ান যুদ্ধযন্ত্রকে জ্বালানি দিচ্ছে।

তার মতে, ভারত রাশিয়ার জন্য 'লন্ড্রি' ছাড়া আর কিছুই নয়...। তিনি বলেন, আপনি ভারতীয় জনগণের খরচে ধনীদের মুনাফা অর্জন করতে দিচ্ছেন। আমাদের এটি বন্ধ করা দরকার।

ভারতীয় পরিশোধকরা বিশাল ছাড়ে রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল কিনছে, প্রক্রিয়াজাত করছে এবং উচ্চ মূল্যে রপ্তানি করছে বলে অভিযোগ তুলে পিটার নাভারো বলেন, 'এটি ইউক্রেনীয়দের হত্যা করছে।'

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত যুক্তরাষ্ট্র চীন রাশিয়া নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্প শি জিনপিং ভ্লাদিমির পুতিন

