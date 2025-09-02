ঢাকার নতুন জেলা জজ রফিকুল ইসলাম

সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে মো. রফিকুল ইসলামকে। আগে তিনি ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক ছিলেন।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
এছাড়া জেলা ও দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজকে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সাব্বির ফয়েজ বিচার প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই দুই বিচারকসহ মোট ১০ বিচারককে বদলি করা হয়েছে।
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবকে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। আর জেলা ও দায়রা জজ হেলাল উদ্দিনকে বদলি করা হয়।