মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ২ হাজার উত্তর কোরীয় সেনা নিহত

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:২৭
ছবি: মেহের নিউজ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার প্রায় ২ হাজার সেনা নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস (এনআইএস)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বছরের এপ্রিলে এনআইএস জানায় নিহত সেনার সংখ্যা অন্তত ৬০০। তবে সর্বশেষ মূল্যায়নে দেখা গেছে, নিহতের সংখ্যা এখন প্রায় ২ হাজারে পৌঁছেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সংসদ সদস্য লি সেওং-কেউন ব্রিফিং শেষে সাংবাদিকদের বলেন, 'সাম্প্রতিক মূল্যায়নে দেখা গেছে, উত্তর কোরিয়ার ৬ হাজার সেনার তৃতীয় ব্যাচ পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। এর মধ্যে প্রায় ১ হাজার যুদ্ধ প্রকৌশলী ইতোমধ্যেই রাশিয়ায় পৌঁছেছে।' এ বিষয়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এর আগে জানিয়েছিলেন, উত্তর কোরিয়ার সেনারা কুর্স্ক অঞ্চলে নির্মাণকাজ ও মাইন অপসারণে অংশ নেবে।

উত্তর কোরিয়া চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ইউক্রেন যুদ্ধে সেনা মোতায়েনের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে এবং জানায়, যুদ্ধে তাদের কিছু সেনা প্রাণ হারিয়েছে। এর পর থেকে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন নিহত সেনাদের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে এমন ছবিও প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে দেখা যায় কিম একজন প্রত্যাবর্তনকারী সেনাকে আবেগপ্রবণভাবে আলিঙ্গন করছেন। অন্য এক ছবিতে তাকে নিহত সেনার প্রতিকৃতির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে শ্রদ্ধা জানাতে এবং ছবির পাশে পদক ও ফুল রাখতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বছর রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উত্তর কোরিয়া সফরে গেলে দুই দেশের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে পারস্পরিক প্রতিরক্ষার ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, যা বর্তমানে চলমান যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সূত্র: মেহের নিউজ

ইত্তেফাক/টিএইচ

