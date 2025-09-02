সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৯
তানভীর আহমেদ মিশুক। ছবি: সংগৃহীত।

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-বিএফআইইউ। বেতন হিসাব বাদে সব ধরনের লেনদেন স্থগিত করতে বলা হয়েছে। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিএফআইইউ সব ব্যাংকে এ সংক্রান্ত চিঠি দিয়েছে।

অ্যাকাউন্ট জব্দের তালিকায় আরও আছেন- তানভীর মিশুকের বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার। এছাড়া সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির ও তারেক হাসান সরদার।

এসব ব্যক্তির লেনদেনসহ যাবতীয় তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী, কেওয়াইসি পাঠাতে বলা হয়েছে।

ইত্তেফাক/পিএস

