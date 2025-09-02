দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে হেরে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ এখন কাজাখাস্তান

এশিয়া কাপ হকিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে হারবে, এটা অনুমেয় ছিল। গতকাল দুপুরে বাংলাদেশ ৫-১ গোলে হেরেছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। আর এই হারের ফলে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।
তৃতীয় স্থান পাওয়ার টার্গেট ছিল, সেটাই পেয়েছে বাংলাদেশ। 'এ' গ্রুপের কাজাখাস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের খেলা বৃহস্পতিবার। একইভাবে জাপানের খেলা হবে চাইনিজ তাইপের বিপক্ষে। দুই ম্যাচের জয়ী দল মুখোমুখি হবে।
বাংলাদেশ যদি কাজাখাস্তানকে হারিয়ে পরবর্তী ম্যাচে জেতে, তাহলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছে হকি ফেডারেশন।
ভারতের বিহারের রাজগীরে অনুষ্ঠানরত এশিয়া কাপ হকিতে গতকাল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে চার গোল হজম করে বাংলাদেশ এক গোল করে। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেছেন সোহানুর রহমান সবুজ।
এশিয়া কাপ হকিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে এবার নিয়ে আটটি ম্যাচ খেলল। প্রাপ্তি হচ্ছে ১৯৯৪ সালে ১-১ গোলে ড্র করে বাংলাদেশ। আরেকটি প্রাপ্তি হচ্ছে আট ম্যাচে গোল হজম করেছে ৪৯ এবং বাংলাদেশ গোল করেছে তিনটা।