সেকশন

মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১,৫১৫ কোটির টাকার সার কিনবে সরকার

আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১১
সার

দেশের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সরকার  বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার টন সার কিনবে সরকার। এতে ব্যয় হবে প্রায় ১ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা।

এক লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর ) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এই সিদ্ধান্তে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।

বিশ্ববাজারে সারের দামে অস্থিরতা ও স্থানীয়ভাবে কৃষি উৎপাদনের মৌসুম সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি ইউরিয়া ও ডিএপি সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনাও সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আমদানির এই সিদ্ধান্তে বাজারে কৃত্রিম সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো যাবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করায় খোলা বাজারে দরপত্র আহ্বানের জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

 
ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জাতীয় কৃষি সার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রচারণায় এক ওষুধ কোম্পানির বছরে খরচ শত কোটি টাকা: সায়েদুর রহমান

জুলাই মাসে ৪৪৬.৬৮ মিলিয়ন ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করেছে বাংলাদেশ

ছয় মাসে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে ঢাকা

টাকা ছাপানো ও বিতরণে বছরে ব্যয় ২০ হাজার কোটি টাকা: গভর্নর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রধানমন্ত্রী নয়, গর্ভনর ও ডেপুটি গর্ভনরকে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি

২৩ দিনে রেমিট্যান্স এলো ১৭৪ কোটি ৮৬ লাখ ডলার

রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ অনুমোদন

এবার এনবিআরের ১৭ কর্মকর্তার সম্পদ বিবরণী চেয়েছে দুদক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng