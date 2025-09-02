১,৫১৫ কোটির টাকার সার কিনবে সরকার

দেশের কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ১ লাখ ৯৫ হাজার টন সার কিনবে সরকার। এতে ব্যয় হবে প্রায় ১ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা।
এক লাখ ১০ হাজার মেট্রিক টন সার আমদানি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মঙ্গলবার (১ সেপ্টেম্বর ) সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি এই সিদ্ধান্তে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে।
বিশ্ববাজারে সারের দামে অস্থিরতা ও স্থানীয়ভাবে কৃষি উৎপাদনের মৌসুম সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পাশাপাশি ইউরিয়া ও ডিএপি সারের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করে কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনাও সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।
সরকারি সূত্রে জানা গেছে, আমদানির এই সিদ্ধান্তে বাজারে কৃত্রিম সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি ঠেকানো যাবে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করায় খোলা বাজারে দরপত্র আহ্বানের জটিলতা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।