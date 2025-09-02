বিসিবি নির্বাচন করার কারণ জানালেন বুলবুল

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। পূর্বে নির্বাচন না করার কথা জানালেও এবার নির্বাচনে পরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা জানিয়েছেন তিনি। শুরু করা কাজগুলো এগিয়ে নিতেই নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বুলবুল।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সিলেট জেলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন শেষে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকে বিসিবি সভাপতি বলেন, 'আমি দেশের প্রয়োজনে ক্রিকেট অঙ্গনে আরও কাজ করতে চাই।'
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের (এনএসসি) সরাসরি মনোনয়নে বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন বুলবুল। এরপর তিনি বোর্ড সভাপতি নির্বাচিত হন। বিসিবির দায়িত্ব নেওয়ার পরই বুলবুল জানিয়েছিলেন তিনি টি-টোয়েন্টি ইনিংস খেলার জন্য এসেছেন।
এবার বিসিবি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বুলবুল জানালেন তিনি ওয়ানডে ইনিংস খেলতে চান। তিনি বলেন, 'টেস্ট বা টি-টোয়েন্টি খেলা, আমি বলেছিলাম কুইক ইনিংস খেলার। সেটা এখনও শেষ হয়নি। কুইক ইনিংসটা শেষ হোক। আর যদি কন্টিনিউ করতে হয় টি-টোয়েন্টি থেকে ফিফটিতে যাবো।'
নির্বাচন করা প্রসঙ্গে এনএসসির সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি জানিয়ে বিসিবি প্রধান বলেন, 'আমার সঙ্গে এনএসসির এখনও কোনো আলোচনা হয়নি। আমি শুধু এটা প্রকাশ করেছি যে সম্ভব হলে আমি নির্বাচন করবো। আমি জানি না এখনো কীভাবে করবো। আমি যে কাজগুলো শুরু করেছিলাম। এগুলো ভালোভাবে এগিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে এই কাজগুলো যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'