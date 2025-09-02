দলীয় প্রচারণায় বিরোধীরা আমার মৃত মাকে গালিগালাজ করেছে: নরেন্দ্র মোদি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি করেছেন বিরোধী দলের প্রচারণা মঞ্চে তার মৃত মাকে গালিগালাজ করা হয়েছিল। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিহারে কংগ্রেস-আরজেডি জোটের সমালোচনার পর এ অভিযোগ করেন তিনি।
নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘বিহারে, আরজেডি-কংগ্রেস মঞ্চ থেকে আমার মাকে উদ্দেশ্য করে গালি ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব অপবাদ কেবল আমার মাকেই নয়, ভারতের প্রতিটি মা ও বোনকে অপমান করেছে। আমি জানি এই কথা শোনার পর আপনারাও আমার মতোই কষ্ট পেয়েছেন।’
নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, ১০০ বছর বয়স পূর্ণ করার পর, আমার মা আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছেন। আমার মা, যার রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না, আরজেডি-কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম থেকে তাকে ঘৃণ্য পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছিল। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক, বেদনাদায়ক এবং পীড়াদায়ক।
ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রায় ২০ লাখ নারীকে সম্বোধন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার প্রয়াত মা হিরাবেন মোদি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে এবং তার ভাই-বোনদের মানুষ করেছেন।
তিনি আরও বলেন, ‘মা অসুস্থ থাকতেন, কিন্তু কাজ করে যেতেন। আমাদের জন্য কাপড় তৈরি করতে তিনি প্রতিটি পয়সা জমিয়ে রাখতেন। আমাদের দেশে এমন কোটি কোটি মা আছেন। দেব-দেবীর চেয়েও মায়ের স্থান উঁচু।’
মোদির বলেন, ‘কংগ্রেস-আরজেডির মঞ্চে যে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল, তা কেবল আমার মায়ের জন্য নয়, কোটি কোটি মা-বোনের জন্যও অপমানের। রাজপরিবারে জন্ম নেওয়া রাজকুমাররা একজন সুবিধাবঞ্চিত মায়ের কষ্ট এবং তার ছেলের সংগ্রাম বুঝতে পারবেন না। এই মানুষগুলো সোনা-রূপার চামচ মুখে জন্মেছে।’