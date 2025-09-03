সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা ব্যবহারে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আটকে দিল আদালত

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৬:০০

অপরাধ দমনের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের ন্যাশনাল গার্ড সদস্য ব্যবহারের পদক্ষেপ আটকে দিয়েছেন এক জন ফেডারেল বিচারক। গতকাল মঙ্গলবার ঐ বিচারক রায় দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ চলতি গ্রীষ্মে লস অ্যাঞ্জেলেস এবং এর আশপাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মার্কিন সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে ফেডারেল আইন লঙ্ঘন করেছেন। খবর সিএনএনের।

মার্কিন জেলা জজ চার্লস ব্রেয়ার জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায় আক্রমণাত্মক অভিবাসন দমন অভিযানের সময় ফেডারেল এজেন্টদের সুরক্ষার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের হাজার হাজার ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এবং মার্কিন মেরিন সেনাদের ব্যবহার ‘পোসে কমিট্যাটাস আইন’-এর লঙ্ঘন। এটি ১৯ শতকের একটি আইন যা সাধারণত অভ্যন্তরীণ আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেনাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

বিচারক ব্রেয়ারের রায় এমন এক সময়ে এসেছে যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্যালিফোর্নিয়া এবং ইলিনয়সহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের শহরে ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনা করছেন। ৫২ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ দেশের অন্যান্য শহরে ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের মোতায়েনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে প্রধান করে একটি জাতীয় পুলিশ বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় পোসে কমিট্যাটাস আইনের আরো লঙ্ঘন ঠেকাতে বিচারক ব্রেয়ার গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি, জব্দ, নিরাপত্তা টহল, ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ, প্রমাণ সংগ্রহ, জিজ্ঞাসাবাদ অথবা তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের সেনা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই রায় স্থগিত থাকবে, এ সময়ে ট্রাম্প প্রশাসন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পাবে।

ইত্তেফাক/এএম

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
