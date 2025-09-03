সেকশন

বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নিজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ট্রাম্প

আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৩
ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া তার নিজের মৃত্যুর গুজব নিয়ে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গত কয়েক দিন ধরে এক্সসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। 

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ফক্স নিউজের একজন সাংবাদিক তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং এটিকে 'সম্পূর্ণ পাগলামি' বলে অভিহিত করেন।

ট্রাম্প বলেন, 'সত্যি বলছেন? আমি তো এটা দেখিনি। গত সপ্তাহে আমি একাধিক সফল সংবাদ সম্মেলন করেছি। মাত্র দুই দিন কোনো সম্মেলন করিনি, আর তারা বলা শুরু করল, নিশ্চিতভাবেই আমার কিছু হয়েছে।' ট্রাম্প ব্যঙ্গ করে আরও বলেন, 'বাইডেন তো মাসের পর মাস প্রকাশ্যে আসতেন না। কেউ বলেনি তার কিছু হয়েছে, অথচ তিনি নাকি তখন দারুণ ফিট ছিলেন।'

তিনি জানান যে, এই গুজব চলাকালীন তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন এবং নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যালে' একাধিক পোস্ট দিয়েছেন। এছাড়া তিনি পোটোম্যাক নদীর ধারে নিজের ক্লাবে লোকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেও উল্লেখ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই খবরকে 'পুরোটাই ভুয়া' বলে অভিহিত করে গণমাধ্যমকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'এই ধরনের খবরের কারণেই গণমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমছে।'

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ বিশ্ব সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্প গুজব

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ২৪৮ সাংবাদিক নিহত

চীন, রাশিয়া ও ভারত: নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনের ইঙ্গিত?

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিসহ আটক ৭৭০

মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে দ্বিতীয় ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘লাবুবু’ পুতুলের উন্মাদনায় জ্যাক মা’কে পেছনে ফেললেন পপ মার্ট প্রতিষ্ঠাতা

পাকিস্তানে পৃথক ৩ সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ২২

ভেনেজুয়েলা থেকে আসা মাদকবাহী নৌকায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, নিহত ১১: ডোনাল্ড ট্রাম্প

শি'র বিশ্বনেতাদের সম্মেলন ট্রাম্পের 'উৎপীড়নমূলক' আচরণের পরিণতি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng