আরও ৪৭.৫০ মিলিয়ন ডলার কিনল কেন্দ্রীয় ব্যাংক

দেশের বাজারে ডলারের সরবরাহ বাড়াতে এবং স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক নিলামের মাধ্যমে আটটি ব্যাংক থেকে ৪৭.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কিনেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানান, এই ডলার কেনা হয়েছে প্রতি ডলার ১২১.৭০ থেকে ১২১.৭৫ টাকা বিনিময় হারে। নিলামে কাট-অফ রেট নির্ধারণ করা হয়েছিল ১২১.৭৫ টাকা।
তিনি বলেন, বাজারে ডলারের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এর আগেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেশ কয়েকবার নিলামের মাধ্যমে ডলার ক্রয় করেছে।