চট্টগ্রামের পটিয়ায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. সদিয়া (৩৫) নামের এক রিকশাচালক খুন হয়েছেন।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে পটিয়া উপজেলার দক্ষিণ ভুর্ষি ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সদিয়া গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ থানার সাদা মিয়ার পুত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাতে যাত্রী সেজে কয়েকজন ছিনতাইকারী শহীদের রিকশায় ওঠে। কেচিয়াপাড়া এলাকায় পৌঁছালে তারা রিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা শহীদের বুকে ও পেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে। তার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়।
মোটর গ্যারেজের মিস্ত্রি মুকুল জানান, দীর্ঘদিন ধরে সদিয়া পটিয়ায় রিকশা চালিয়ে আসছিল। মঙ্গলবার রাতে যাত্রী ভেসে ছিনতাইকারীরা রিকশায় উঠে কেচিয়াপাড়ায় নিয়ে ছুরিকাঘাত করে খুন করে সদিয়াকে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের আত্মীয় শাফিউল ইসলামকে খবরটি জানান।
পটিয়া থানার ওসি মো. নুরুজ্জামান গণমাধ্যমকে জানান, সদিয়াকে প্রথমে পটিয়া মেডিকেলে নেওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। চমেকে নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে সদিয়ার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।