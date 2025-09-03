নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউখাব এলাকায় ট্রাকচাপায় কবির উদ্দিন (৫৫) নামে এক পোশাক কারখানার শ্রমিক নিহত হয়েছেন।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সকালে মহাসড়কের ‘রবিন টেক্সটাইল’ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত শেখ ফরিদ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ থানার পালগাঁও এলাকার সুরুজ মিয়ার ছেলে। তিনি রবিন টেক্সটাইলে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কবির উদ্দিন রবিন টেক্সটাইল মিল থেকে ভোর ৬টার দিকে ডিউটি শেষ করে বাড়ি যাচ্ছিল। এসময় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের রবিন টেক্সটাইল সংলগ্ন এলাকায় সিলেটগামী অজ্ঞাত একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এসময় সড়ক থেকে খাদে পড়ে যায় কবির। আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।
ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোখলেছুর রহমান বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।