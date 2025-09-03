গত ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত ফ্রন্টলাইন এলাকায় রাশিয়ান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ১ হাজার ৩০০ সৈন্যকে হারিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী ব্যাটলগ্রুপ নর্থের এলাকায় ১৩৫ জন, ব্যাটলগ্রুপ ওয়েস্টের এলাকায় ২৩০ জনেরও বেশি, ব্যাটলগ্রুপ সাউথের এলাকায় ২০০ জনেরও বেশি, ব্যাটলগ্রুপ সেন্টারের এলাকায় ৪৫০ জনেরও বেশি, ব্যাটলগ্রুপ ইস্টের এলাকায় প্রায় ২২৫ জন এবং ব্যাটলগ্রুপ ডনেপ্রের এলাকায় প্রায় ৬০ জন সৈন্য হারিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আলেক্সেয়েভকা, ভারাচিনো, মোগ্রিতসা, প্রোলেতারস্কয় এবং ইউনাকোভকা বসতিগুলোর কাছে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনীর তিনটি যান্ত্রিক ব্রিগেড, একটি বিমানবাহী আক্রমণ ব্রিগেড এবং একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্রিগেডকে পরাজিত করেছে। খারকভ দিকে সৈন্যরা ভোলচানস্ক এবং উদির বসতিগুলোর কাছে একটি ইউক্রেনীয় মোটরচালিত পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি আক্রমণ রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোকে পরাজিত করা হয়েছে। এখানে শত্রুরা একটি সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, ১১টি গাড়ি এবং একটি ফিল্ড আর্টিলারি বন্দুক হারিয়েছে। একটি রেডিও-ইলেকট্রনিক যুদ্ধ স্টেশন, দুটি গোলাবারুদ ডিপো এবং আটটি উপকরণ গুদামও ধ্বংস করা হয়েছে।
ব্যাটলগ্রুপ ওয়েস্টের ইউনিটগুলো পাঁচটি সাঁজোয়া যান, ১৫টি গাড়ি এবং দুটি আর্টিলারি বন্দুক ধ্বংস করেছে। সেই সঙ্গে নয়টি রেডিও-ইলেকট্রনিক যুদ্ধ কেন্দ্র এবং পাঁচটি গোলাবারুদ ডিপো ধ্বংস করা হয়েছে।
ব্যাটলগ্রুপ সাউথের ইউনিটগুলো কৌশলগত অবস্থান উন্নত করার পাশাপাশি ইউক্রেনীয় দুটি সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, ছয়টি গাড়ি এবং তিনটি আর্টিলারি বন্দুক ধ্বংস করেছে - যার মধ্যে দুটি পশ্চিমা-নির্মিত বন্দুক রয়েছে। দুটি রেডিও-ইলেকট্রনিক যুদ্ধ স্টেশন, একটি গোলাবারুদ ডিপো এবং একটি সরবরাহ ডিপোও ধ্বংস করা হয়েছে।
অন্যান্য ব্যাটলগ্রুপের ইউনিটগুলোও বহু ইউক্রেনীয় সাঁজোয়া যুদ্ধ যান, রাডার, উপকরণ গুদাম, ইলেকট্রনিক যুদ্ধ স্টেশন ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মস্কো।