ভুয়া এলসি খুলে প্রিমিয়ার ব্যাংকের ১০২ কোটি টাকা আত্মসাৎ, ১০ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ভুয়া এলসি (লেটার অব ক্রেডিট) খোলার মাধ্যমে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির নারায়ণগঞ্জ শাখা থেকে ১০২ কোটি ৭ লাখ টাকা আত্মসাতের ঘটনায় ওয়েস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম আবদুল্লাহ এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তাসহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার আসামিরা হলেন-ওয়েস্ট এ্যাপারেলস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এ এস এম আবদুল্লাহ, প্রতিষ্ঠানটির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোকসান আরা আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ হাসান মাহমুদ, পরিচালক মশিউর রহমান, পরিচালক মির্জা মো. আনিছুর রহমান, প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজার মো. শহীদ হাসান মল্লিক, সাবেক ম্যানেজার অপারেশন মুশফিকুল আলম, সাবেক ফরেন ট্রেড ইনচার্জ ও সিনিয়র এভিপি দীপক কুমার দেবনাথ, সাবেক ক্রেডিট ইনচার্জ ও সিনিয়র এভিপি মুহাম্মদ মেহেদী হাসান সরকার ও সাবেক এভিপি মো. মাহমুদ মোস্তফা জিলানী।
দুদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী, ওয়েস্ট অ্যাপারেলস লিমিটেডের কর্মকর্তারা এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ শাখার তৎকালীন কর্মকর্তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন ট্রেড গাইডলাইন লঙ্ঘন করে প্রতারণামূলক উপায়ে অর্থ আত্মসাৎ করেন। তারা মোট ১৫টি ভুয়া সেলস কনট্রাক্ট তৈরি করে স্থানীয় এলসি খুলে কাগুজে লেনদেন ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি করেন। এর মাধ্যমে ব্যাংকের ৩৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা আত্মসাৎ হয়।
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০, ১০৯ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় মামলা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।