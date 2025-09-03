জওহরলাল নেহরুর লুটিয়েন্স বাংলো ১,১০০ কোটি টাকায় বিক্রি, কে কিনলেন?

বিক্রি হয়ে গেল লুটিয়েন্স দিল্লির জওহরলাল নেহেরুর স্মৃতিবিজড়িত বাংলো। যার দাম উঠলো ১ হাজার ১০০ কোটি টাকা। এর আগে ভারতের ইতিহাসে আর কোনও বসতবাড়ির দাম এতটা ওঠেনি।
লুটিয়েন্স দিল্লি। দেশের সবচেয়ে হাই প্রোফাইল এলাকা। দেশের নীতি নির্ধারকরা থাকেন। সবচেয়ে নিরাপদ, সবচেয়ে আধুনিক। সবচেয়ে বেশি সুযোগসুবিধা সম্পন্ন এলাকা। লুটিয়েন্স দিল্লিতে এক টুকরো জমির সন্ধান পেলেই হাঙরের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন শিল্পপতিরা। সেখানেই কিনা আস্ত একটা বাংলো বিক্রি হচ্ছে। তাও দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর স্মৃতি বিজড়িত। স্বাভাবিকভাবেই সেই বাংলোর দাম উঠল রেকর্ডভাঙা।
লুটিয়েন্স দিল্লির ১৭ নম্বর মতিলাল নেহেরু মার্গ রোডের ওই ঐতিহাসিক বাংলোয় একসময় থাকতেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। বস্তুত এটাই নেহেরুর প্রথম সরকারি বাসভবন। বাংলোটি ১৪ হাজার ৯৭৩ স্কয়্যার মিটার (৩.৭ একর) বিস্তৃত। এতদিন এই বাড়িটির মালিকানা ছিল রাজস্থানের রাজপরিবার দুই সদস্য রাজকুমারী কক্কর এবং বিনা রানির হাতে। বাংলোটি বিক্রির আগে রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। আর কেউ ওই বাড়ির মালিকানার দাবিদার কিনা সেটা নিশ্চিত করতে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। কেউ আপত্তি না জানানোয় বাংলোটি বিক্রি হয়ে গেল।
জানা গেছে, দেশেরই এক নামী অ্যালকোহল বিক্রেতা শিল্পপতি বাংলোটি কিনেছেন। প্রথমে ১,৪০০ কোটি টাকা দাম চেয়েছিল মালিকপক্ষ। পরে দামদর করে সেটা ১ হাজার ১০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাড়ি, সেই সঙ্গে লুটিয়েন্স দিল্লিতে বিরাট এলাকা। স্বাভাবিকভাবেই ওই বাড়িটির চাহিদা তুঙ্গে। কিন্তু সমস্যা হল, বিরাট দাম হওয়ায় দেশের একেবারে প্রথম সারির শিল্পপতিরা ছাড়া ওই বাড়ি কেনার মতো পরিস্থিতি কারও ছিল না। সে কারণেই প্রায় এক বছর ধরে দামদর চলল এ নিয়ে।