সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

খুলনা

গণঅধিকার পরিষদের মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর 

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৩
জাতীয় পার্টির কার্যালয় থেকে সাইনবোর্ড খুলে ফেলেন গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা। ছবি: ইত্তেফাক

খুলনায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এসময় পার্টি অফিসের সাইনবোর্ড খুলে ফেলে দেয় বিক্ষুব্ধরা। এ ঘটনার পর অফিস থেকে বিভিন্ন মালামাল লুটপাটের অভিযোগ তুলেছে জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরীর ডাক বাংলো মোড়স্থ খুলনা মহানগর ও জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতাকর্মীদের ওপর হামলাকারীদের বিচার ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টিসহ (জাপা) ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বুধবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলটি ফেরিঘাট মোড় থেকে শুরু হয়ে নগরীর ডাকবাংলো মোড়ে আসার পর মিছিল থেকে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টি কার্যালয়ে ভাঙচুর করে। এ সময় তারা জাতীয় পার্টি কার্যালয়ের সাইনবোর্ড, অফিসের গ্রিল ও লাইট ভাঙচুর করে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। সবশেষ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নগরীর ফেরিঘাট মোড়ে গিয়ে সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করে তারা।

গণঅধিকার পরিষদ খুলনা মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম এস কে রাশেদ বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো। 

জাতীয় পার্টির খুলনা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমদের অফিস ভাঙচুর করা হয়েছে। লুটপাট করা হয়েছে। সব ডকুমেন্ট নষ্ট করা হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চাইনি বলেই কোনো প্রতিবাদ করিনি কিন্তু প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নীরব। 

খুলনা সদর থানার ওসি মো. হাওলাদার হোসাইন মাসুম বলেন, গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা মিছিল সহকারে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের ভাঙচুর করে। তবে আমাদের প্রতিহতের কারণে তারা এখান থেকে ফিরে গিয়ে ফেরিঘাট মোড়ে সমাবেশ করে।জাতীয় পার্টির কার্যালয় থেকে সাইনবোর্ড ও গ্রিলসহ বিভিন্ন মালামাল ও কাগজপত্র নিয়ে যান গণ অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীরা।

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

জাতীয় পার্টি হামলা-ভাঙচুর খুলনা নুরুল হক নুর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শিপইয়ার্ড সড়কে চারা রোপণ করে কেডিএকে ‘লাল কার্ড’

খুলনায় নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

খুলনায় রূপসা সেতুর নীচ থেকে সাংবাদিকের লাশ উদ্ধার

৯০ দিন পর খুলছে সুন্দরবনের দুয়ার, শঙ্কা কাটেনি বনজীবীদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

খুলনায় মাদক মামলায় আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গাইবান্ধায় সমাবেশ শেষে জাতীয় পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর করে গণ অধিকার পরিষদ

খুলনায় জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশের লাঠিচার্জ

টাঙ্গাইলে জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর, মহাসড়ক অবরোধ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng