ডাকসুতে জিতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই: কাদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট (ভিপি) পদপ্রার্থী আব্দুল কাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ওপর চলমান মানসিক চাপ ও হেনস্তার অভিযোগ করেছেন।
রোববার (০৪ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, ‘আমার ডাকসুতে জেতা লাগবে না, কেবল বেঁচে থাকতে চাই। এতটুকু দয়া অন্তত আমাকে দেখানোর অনুরোধ।’
স্ট্যাটাসে কাদের দাবি করেন, একটি রাজাকারের বিষয়ে কথা বলার পর থেকেই তার বিরুদ্ধে সমন্বিতভাবে অপপ্রচার শুরু হয়েছে এবং সময়ের সঙ্গে তা আরও বেড়েই চলেছে। এ কারণে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
তিনি আরও লেখেন, ‘আমি এখন ঘুমাতে পারি না, মাঝরাতে জেগে যাই; শরীর কাঁপতে থাকে। একটা মানুষকে নিয়ে আর কত করবেন? মানুষের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা থাকে।’
আব্দুল কাদের অভিযোগ করেন, অনলাইনে অপপ্রচার ছাড়াও হেনস্তার মাত্রা এতটাই বেড়েছে যে তার পরিবারের সদস্যরাও এর শিকার হচ্ছেন। ‘বাড়িতে গিয়ে আমার আম্মাকে পর্যন্ত কথা শুনানো হচ্ছে,’ উল্লেখ করেন তিনি।
তিনি দাবি করেন, ১০ দিন আগের একটি বক্তব্য কাটছাঁট করে প্রচার করা হচ্ছে, যার ফলে মানুষ প্রকৃত বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে পারছে না। ‘পুরো বক্তব্য তুলে ধরলে মানুষ বুঝতে পারতো আমি আসলে কী বলেছি,’ বলেন তিনি।
স্ট্যাটাসের শেষ দিকে আব্দুল কাদের লেখেন, ‘এখনো তো কেবল শুরু, সামনে আরও ৫ দিন বাকি। ততোদিনে কী ঘটবে, তা ভাবতেই ভয় লাগছে।’