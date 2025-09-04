সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ভারতে যমুনার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে, দিল্লিতে ভারী বৃষ্টিপাত

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪৫
ভারতে যমুনার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের রাজধানী দিল্লিতে যমুনার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। এ অবস্থায় নদীর তীর থেকে ১০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

চলতি বছর ভারতে বর্ষা মৌসুম বিশেষভাবে তীব্র প্রভাব ফেলেছে। শুধুমাত্র আগস্ট মাসেই উত্তর ভারতে কমপক্ষে ১৩০ জন মারা গেছে। গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে।

সর্বশেষ বন্যার কবলে পড়েছে উত্তর জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পাঞ্জাব। সেখানে চেনাব ও তাবি নদীর পানি বেশ কয়েকটি স্থানে বিপদসীমার ওপরে উঠে গেছে।

দেশটির কেন্দ্রীয় জল কমিশন জানিয়েছে, গত মঙ্গলবার দিল্লিতে যমুনার পানি বিপদসীমা অতিক্রম করে। এর ফলে কিছু এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত দেখা চিয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, নিচু এলাকায় বসবাসকারীদের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রায় ১০ হাজার মানুষকে প্রধান মহাসড়ক বরাবর সরকারের ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যার সতর্কতার কারণে কিছু কিছু এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে লোকজনকে ঘরের ভেতরে থাকতে বলা হয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত নদী বৃষ্টিপাত বন্যা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

অর্থনীতিতে গতি আনতে শতাধিক পণ্যে কর কমালো ভারত

জওহরলাল নেহরুর লুটিয়েন্স বাংলো ১,১০০ কোটি টাকায় বিক্রি, কে কিনলেন?

ভারতে আরও ‘এস-৪০০’ পাঠানো নিয়ে আলোচনা করছে মস্কো-নয়াদিল্লি

জাগুয়ারে সাইবার হামলা, উৎপাদন ও বিক্রি মারাত্মকভাবে ব্যাহত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্ক চাপের মধ্যে ভারতকে তেল কেনায় ‘ছাড়’ দিল রাশিয়া

চীন, রাশিয়া ও ভারত: নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনের ইঙ্গিত?

‘নড়বড়ে’ সম্পর্কের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র-ভারত ‘দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য’ আলোচনা শুরু

৮৫৪ প্রাণহানির পরও বন্যাকে ‘আশীর্বাদ’ বললেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng