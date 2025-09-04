সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক বর্জনে গণসচেতনতায় নেমেছে গাইবান্ধার তরুণরা

আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২৭

সিঙ্গেল-ইউজ প্লাস্টিক ও পলিথিনের অপব্যবহার রোধে গাইবান্ধায় সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় এসকেএস ফাউন্ডেশন ও বিওয়াইও ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

শোভাযাত্রাটি গাইবান্ধা পৌরপার্ক থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার পৌরপার্কে গিয়ে শেষ হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা প্লাস্টিক ও পলিথিন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেন।

শোভাযাত্রা শেষে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ও পলিথিন পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি তৈরি করছে। এর প্রভাবে কৃষিজমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, ড্রেনেজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে, নদী-খাল ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং জলজ প্রাণী ও অন্যান্য প্রাণীকুল বিলুপ্তির মুখে পড়ছে। এছাড়া মাইক্রোপ্লাস্টিক মাটি, পানি ও খাদ্যচক্রে মিশে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘমেয়াদে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

তারা আরও বলেন, প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প হিসেবে আমাদের হাতে আছে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ, মাটির তৈরি পাত্র, ধাতব ও কাঠের তৈরি সামগ্রী। এসব ব্যবহার বাড়াতে পারলেই দূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এসকেএস ফাউন্ডেশনের পাবলিক রিলেশন ও নেটওয়ার্কিং সমন্বয়কারী আশরাফুল আলম, সংস্কৃতি রাইটস প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি স্পেশালিস্ট শফিকুল ইসলাম, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর তানভীর রায়, বিওয়াইও ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জিহাদ আকন্দ, নির্বাহী সদস্য জেরিন আকতারসহ এসকেএস ও বিওয়াইও ফাউন্ডেশনের অন্যান্য সদস্যরা।

ইত্তেফাক/এএইচপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আইনশৃঙ্খলার অবনতি, মব সন্ত্রাস ও শ্রমিক হত্যার দায় অন্তর্বর্তী সরকারকেই নিতে হবে

পরিবারকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে একই প্রেমিকের সঙ্গে পালালেন দুই জা

চাকরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কমন দেওয়ার নামে প্রতারণা, মূল হোতা গ্রেপ্তার

আমরা বিএনপি পরিবারের সহযোগিতায় সুস্থ জীবনের পথে বারহাট্টার ছোট্ট রাতুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাল হচ্ছে বিডা’র ওয়ান স্টপ সার্ভিসে

ইসলামী ব্যাংকের নতুন এএমডি ড. কামাল উদ্দীন জসীম

পরিবেশ সচেতনতায় গাছের চারা পেলো শিক্ষার্থীরা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng