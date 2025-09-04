জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে : মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ

সেকশন

বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে : মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি ক্রেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির যুববিষয়ক সহ-সম্পাদক মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ । 

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর)  বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে লালবাগে এক আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ বলেন, দেশে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হচ্ছে। সেই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা আওয়ামী লীগ। একটি ভালো নির্বাচন হোক, আওয়ামী লীগ তা চায় না। যত বড় ষড়যন্ত্রই হোক, ফ্যাসিস্টরা যত টাকাই বিনিয়োগ করুক না কেন, নির্বাচন হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, দেশে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, সেই অবস্থায় অতীতে যারা দায়িত্ব পালন করেছে, তাদের আরও বেশি করে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিএনপি মনে করে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অধীনে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় নির্বাচন ঐতিহাসিকভাবে সম্পন্ন হবে। কারণ ড. ইউনূস নিজেই জাতির কাছে কথা দিয়েছেন, তিনি একটি ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবেন। গত তিনটি নির্বাচনে শেখ হাসিনা আত্মসাৎ ও লুট করেছেন এবং গণতন্ত্র ধ্বংস করেছেন। সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর গণতন্ত্রের পতাকা ওড়ানোর যে দায়িত্ব বর্তমান সরকারের, বিএনপি সেই সরকারকে সমর্থন জানিয়ে।

উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সদস্য ও সাবেক কমিশনার আনোয়ার পারভেজ বাদল ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি সদস্য সাঈদ হাসান মিন্টু, সফিউদ্দিন আহমেদ সেন্টু, লালবাগ থানা ২৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি গোলাম সারোয়ার সামিম, লালবাগ যুবদল সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন স্বপন, যুবদল ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সাবেক সদস্য মোঃ সাইফুল আলম সুমন, লালবাগ থানা ছাত্রদল সদস্য সচিব নেসার উদ্দিন রাব্বি, লালবাগ থানা বিএনপির ২৩ নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম রাসেল সহ আরো অনেক।

