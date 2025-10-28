সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিপিএলে থাকছে না ফরচুন বরিশাল, দল পেতে আগ্রহী ১০ প্রতিষ্ঠান

আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৫৮

চলতি বছরের ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে শুরু হতে যাচ্ছে বিপিএলের ১২তম আসর। আসন্ন মৌসুমে অংশ নিতে মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর ) শেষ হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকানা চেয়ে আবেদন করার সময়সীমা। শেষ দিন পর্যন্ত ১০টি প্রতিষ্ঠান বিপিএলে দল পেতে আবেদন করেছে, তবে আবেদন করেনি ফরচুন বরিশাল।

প্রথম দুই দিন পর্যন্ত আবেদন করেছিল কেবল ঢাকা ক্যাপিটালস ও কুমিল্লা ফাইটার্স। তবে সময় শেষ হওয়ার আগে আরও আটটি প্রতিষ্ঠান আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। এর মধ্যে সিলেট, খুলনা, রংপুর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও নোয়াখালী থেকে এসেছে নতুন ও পুরোনো মালিকদের আগ্রহ। 

বিশেষ করে চিটাগং কিংসের মালিক সামির কাদের চৌধুরী শেষ দিনে আবেদন করেছেন। আগের আসরের মালিকানায় আবারও আসছে খুলনা টাইগার্স (মাইন্ড ট্রি গ্রুপ) ও রংপুর রাইডার্স (বসুন্ধরা গ্রুপ)। 

তবে ফরচুন বরিশাল থেকে এবার কোনো আবেদন জমা পড়েনি, যা দলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

বিপিএলে দল পেতে আবেদন করা ১০ প্রতিষ্ঠান হলো—

ঢাকা ক্যাপিটালস – রিমাক হারল্যান

কুমিল্লা ফাইটার্স – এসএস গ্রুপ

চিটাগং কিংস – এসকিউ স্পোর্টস
 
খুলনা টাইগার্স – মাইন্ড ট্রি গ্রুপ

রংপুর রাইডার্স – বসুন্ধরা গ্রুপ

রাজশাহী কিংস – দেশ ট্রাভেলস

রাজশাহী – নাবিল গ্রুপ

নোয়াখালী – বাংলামার্ক

বরিশাল– আকাশবাড়ী হলিডেজ
 
সিলেট স্ট্রাইকার্স – জেএম স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট

বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল আগামী সপ্তাহেই সব আবেদন যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি তালিকা ঘোষণা করবে।

ইত্তেফাক/এএম/আরজেড

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
