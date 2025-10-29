সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
জুলাই আন্দোলনে গুলি চালানো সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা অস্ত্রসহ আটক

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:১০

জুলাই আন্দোলনে চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে গুলি চালানো এক আওয়ামী লীগ নেতাকে অস্ত্রসহ আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় নগরীর কমার্স কলেজের পাশে একটি ভবনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃত ব্যক্তির নাম মোস্তফা কামাল টিপু। তিনি নগরীর ডবলমুরিং থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

আটকের সময় তার কাছ থেকে একটি বন্দুক, ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের গুলি, অস্ত্র পরিষ্কারের সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন ব্যাংকের চেক বই উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গুলির মধ্যে পুলিশ ব্যবহার করে এমন গুলিও পাওয়া গেছে।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রকাশ্যে গুলি করে ছাত্র হত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধে তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। গত বছরের ৪ আগস্ট জুলাই আন্দোলনকালীন নগরীর সিআরবি এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন সাইফুল ইসলাম ও মো. হাসান নামের দুই আন্দোলনকারী। ওই সময় প্রকাশ্যে গুলিবর্ষণ করেন মোস্তফা কামাল।

