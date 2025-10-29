সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালাতে নেতানিয়াহুর নির্দেশ

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ০০:০৮

হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে গাজায় অবিলম্বে ‘শক্তিশালী’ হামলা চালাতে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। খবর বিবিসির।

ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর নেতানিয়াহু গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন।

নেতানিয়াহু অভিযোগ করেছেন, যুদ্ধবিরতি চুক্তির ‘স্পষ্ট লঙ্ঘন’ করেছে হামাস। গোষ্ঠীটি তাদের কাছে জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তি বা তাদের মরদেহ বুঝিয়ে দিতে শর্ত মানছে না।
 
তবে হামাস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইসরাইল গাজায় ভয়াবহ পদক্ষেপ নিতে মিথ্যার সহায়তা নিয়েছে।
 
গত ১০ অক্টোবর হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু এর পরদিনই ইসরাইলি বাহিনী যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় হামলা চালায়। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই হামলা চলছে। এতে আগের মতোই ঘটছে হতাহতের ঘটনা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯৩ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

ইসরায়েল বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ না করলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা নয়: খামেনি

সুদানের সংঘাতে আরব আমিরাত ও ইসরায়েল গভীরভাবে জড়িত: বিশ্লেষক

যুদ্ধবিরতির মধ্যে ১৯৪ বার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল

যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েলি অবরোধে বিপর্যয়ের মুখে ফিলিস্তিনিরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা ইস্যুতে ইস্তাম্বুলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করছে তুরস্ক

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে ইসরায়েলি হামলায় ৪ জন নিহত

যুদ্ধবিরতির মধ্যেও গাজায় হামলা, ত্রাণের ৭৫ শতাংশই আটকে রেখেছে ইসরায়েল

গাজায় একদিনে পাঁচ জন নিহত, ধ্বংসস্তূপ থেকে আরও ১৭ লাশ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng