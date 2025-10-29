চট্টগ্রামে আসিফুল হক নামের এক ছাত্রলীগ নেতাকে মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে একদল তরুণ।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বিকেলে নগরের হাজারী গলি এলাকার প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে তাকে পুলিশে তুলে দেওয়া হয়। বুধবার তাকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আটক আসিফুল হক চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পৌরসভা শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আসিফুল হককে হাজারী গলি এলাকায় দেখতে পেয়ে তাকে ঘিরে মারধর করতে থাকেন একদল তরুণ। মারধরে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে মারধরের সময় ‘আমার ভাই কবরে খুনি কেন বাহিরে’ এ ধরনের স্লোগান দেন ওই তরুণেরা। এরই মধ্যে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে আসিফুলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
কোতোয়ালি থানার ওসি আবদুল করিম বলেন, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখান থেকে ছাত্রলীগ নেতা আসিফুলকে থানায় নিয়ে আসা হয়। বুধবার তাকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় আদালতে পাঠানো হবে।