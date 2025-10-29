বিপিএলে দলের নাম ঠিক করে দেবে বিসিবি, করা যাবে না পরিবর্তন

আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অংশ নিতে ১১ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদন পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে এবার কঠোর অবস্থানে যাচ্ছে বোর্ড। পাশাপাশি দলগুলোর নামও ঠিক করে দেবে বিসিবি, যা কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করতে পারবে না।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ছিল বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা নেওয়ার আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। শেষ পর্যন্ত ১১ প্রতিষ্ঠান ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
ঢাকার জন্য আবেদন করেছে চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টস লিমিটেড। চট্টগ্রামের জন্য আবেদন করেছে ট্রায়াঙ্গেল সার্ভিসেস লিমিটেড ও এসকিউ স্পোর্টস এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। কুমিল্লার জন্য আবেদন করেছে ফাস্ট এসএস এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড, রংপুরের জন্য টগি স্পোর্টস লিমিটেড এবং নোয়াখালীর জন্য বাংলা মার্ক লিমিটেড। খুলনার জন্য আবেদন করেছে মাইন্ড ট্রি অ্যান্ড রূপসী কনক্রিট প্রোডাক্ট লিমিটেড, বরিশালের জন্য আকাশবাড়ি হলিডেজ অ্যান্ড রিসোর্ট, আর রাজশাহীর জন্য আবেদন করেছে দেশ ট্রাভেল, নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং জেএম স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ।
ইতোমধ্যে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ইওআই (Expression of Interest) হিসেবে বিসিবির কাছে দুই কোটি টাকা জমা দিয়েছে। তবে তাদের ব্যাংক গ্যারান্টি হিসেবে আরও ১০ কোটি টাকা জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই অর্থ না দিলে আগেই জমা দেওয়া দুই কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে জানিয়েছে বিসিবি।
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘১১টা ইওআই আমরা পেয়েছি। আমাদের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ছিল, সেগুলো অনুসরণ করা হচ্ছে। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে আমরা ৩০ তারিখে তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকব।’
বিসিবির সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘আমরা ১০ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি চাইব। সেটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে হবে, নইলে দুই কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। আর্থিকভাবে তারা কতটা সক্ষম, সেটা আমরা অডিট টিমের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে যাচাই করব। খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক ও বোর্ডের সুনাম রক্ষার্থে আমরা এবার খুব সতর্ক থাকব।’
তিনি আরও জানান, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে দল চেয়েছে। কিন্তু দলের নাম এবার বোর্ডই ঠিক করবে এবং তা ট্রেডমার্ক করা হবে। ফলে কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজের ইচ্ছেমতো দলের নাম পরিবর্তন করতে পারবে না। নির্ধারিত নামেই তাদের দল নিতে হবে।