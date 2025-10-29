সেকশন

বাকেরগঞ্জে ২০০ শিক্ষার্থী পেলো নতুন বই-বাইসাইকেল

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৫৬
শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ। ছবি: ইত্তেফাক

বরিশালের বাকেরগঞ্জে দুধল ইউপির সুন্দকাঠীর ‘জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশনের’ পক্ষ থেকে এইচএসসি প্রথমে বর্ষের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই-বাইসাইকেল ও পোষাক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) বেলা ১১টায় জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা কলেজ চত্বরে এ বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ গৌর চন্দ্র মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশনের কার্যনির্বাহী সদস্য ও কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য জহিরুল ইসলাম মোল্লাসহ অনেকে।

প্রধান অতিথি জহিরুল ইসলাম মোল্লা বলেন, শিক্ষার আলো সব জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমরা প্রতি বছরই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই, পোষাক ও যাতায়াতের জন্য বাইসাইকেল প্রদান করি। 

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। 

জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা বলেন, একই জায়গায় কলেজ,স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার একটাই লক্ষ্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সকলের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহযোগিতা করা।

চরামদ্দি এলাকার এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক মাস্টার মোকছেদুর রহমান বলেন, শহর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জায়গায় এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ তৈরি করে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে এলাকায় শিক্ষর্থী ঝড়ে পড়া রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির শিক্ষর্থীরা মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে ব্যাপক সুবিধা পাচ্ছে।

গরুড়িয়া ইউনিয়নের এক ছাত্রীর অভিভাবক মুনিরুল ইসলাম বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশন কর্তৃক একই জায়গায় কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসা অনেক আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এলাকার শিক্ষার মান উন্নয়নে জেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তির ব্যাপারে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি।

কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মহসিন ইকবাল মজুমদার বলেন, চাঁদপুর থেকে এসে এখানে শিক্ষকতা করছি। আমাদের যাবতীয় ব্যয়ভার জাহাঙ্গীর হোসেন মোল্লা ফাউন্ডেশন বহন করলেও কলেজটি এমপিওভুক্ত হলে চাকরির একটা নিশ্চয়তা পাওয়া যায়।

