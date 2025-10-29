প্রায় দুই দশক পর একসঙ্গে ফিরছেন গোবিন্দ-সালমান

অনেকদিন ধরে বড়পর্দার বাইরে এক সময়ের সুপারস্টার গোবিন্দ। তাকে নানা রিয়েলিটি শো বা টকশোতে দেখা গেলেও সিনেমায় দেখতে পাওয়া যায়নি। ২০১৯ সালে মুক্তি পায় গোবিন্দ অভিনীত ‘রঙিলা রাজা’।
নতুন খবর হলো, আবারও বড়পর্দায় ফিরছেন গোবিন্দ। এরচেয়েও বড় চমক হলো, গোবিন্দ ফিরছেন বলিউডের ভাইজানের হাত ধরে। সালমান ও গোবিন্দ শেষবার একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ২০০৭ সালে ডেভিড ধাওয়ানের ‘পার্টনার’ সিনেমায়।
প্রায় দুই দশক পর এই দুই সুপারস্টারের পর্দায় ফেরা নিশ্চিত হলে তা দর্শকদের জন্য একটি ব্লকবাস্টার চমক হবে।
ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সালমান খান এবং গোবিন্দ ইতিমধ্যেই একটি নতুন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। এখনও নামকরণ করা হয়নি। আপাতত বিস্তারিত তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।
আসন্ন ‘বিগ বস ১৯’-এর মঞ্চে গোবিন্দর স্ত্রী সুনীতা সালমান খান ও গোবিন্দর একসঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এরপর গোবিন্দ নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।
গোবিন্দ ফিল্ম সিটি থেকে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘নতুন শুরুর জন্য প্রস্তুত।’ ভক্তরা এখন শুধু এই প্রজেক্টের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় রয়েছেন।