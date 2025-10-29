‘বয়স বাড়া একটি সুন্দর ব্যাপার’

বলিউড ও দক্ষিণের সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। ৩৫ বছর বয়সী এই অগ্নিনেত্রী শুধু অভিনয় নয়, একের পর এক আইটেম গানে কড় তুলেছেন। অসাধারণ পারডরম্যান্সে মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামান্না ৩০ বছর বয়সী নারীদের প্রতি চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। চলচ্চিত্রশিল্পে জটিল চরিত্রের জন্য ৩০ই ঘরে নারীদের চাহিদা বাড়ছে।
এ প্রসঙ্গে তামান্না ভাটিয়া বলেন, 'বলিউড এখন আরও বেশি করে ৩০'র ঘরে নারীদের গ্রহণ করছে। বয়স বাড়া কোনো তয় নয়, বরং একটি অসাধারণ ব্যাপার। আগে এই বয়সের পর খুব একটা নারীদের দেখা যেত না পর্দায়। যখন আমি প্রথম অভিনয়ে আসি তখন আমার ১০ বছরের একটা পরিকল্পনা ছিল। ভেবেছিলাম ত্রিশ বছর পর্যন্ত কাজ করব। তারপর বিয়ে করে সংসার ক্যাব। কিন্তু একটা ভালো দিক হলো-বিশ বছরের শেষে এসে জামি নিজেকে নতুনভাবে চিনতে পেরেছি। তখনই সৌভাগ্যবশত ইন্ডাস্ট্রিও নারীদের জন্য আকর্যণীয় চরিত্র লিখতে শুরু করেছিল। এটি আমলে সারাবিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তন। কিছু মানুষ এমনভাবে বলে যেন বয়স বাড়া কোনো রোগ। অথচ বয়স বাড়া একটি সুন্দর ব্যাপার।'
তামান্নাকে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে- শাহিদ কাপুরের সঙ্গে ত্রিশাল চার্মওয়াজের আঅ্যাকশন ছিলার সিনেমা 'ও রোমিও'-তে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে বা ২০২৯ সলের শুরুতে দিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।