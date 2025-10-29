সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘বয়স বাড়া একটি সুন্দর ব্যাপার’

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২২

বলিউড ও দক্ষিণের সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। ৩৫ বছর বয়সী এই অগ্নিনেত্রী শুধু অভিনয় নয়, একের পর এক আইটেম গানে কড় তুলেছেন। অসাধারণ পারডরম্যান্সে মুগ্ধ করেছেন দর্শকদের।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামান্না ৩০ বছর বয়সী নারীদের প্রতি চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছেন। চলচ্চিত্রশিল্পে জটিল চরিত্রের জন্য ৩০ই ঘরে নারীদের চাহিদা বাড়ছে।

এ প্রসঙ্গে তামান্না ভাটিয়া বলেন, 'বলিউড এখন আরও বেশি করে ৩০'র ঘরে নারীদের গ্রহণ করছে। বয়স বাড়া কোনো তয় নয়, বরং একটি অসাধারণ ব্যাপার। আগে এই বয়সের পর খুব একটা নারীদের দেখা যেত না পর্দায়। যখন আমি প্রথম অভিনয়ে আসি তখন আমার ১০ বছরের একটা পরিকল্পনা ছিল। ভেবেছিলাম ত্রিশ বছর পর্যন্ত কাজ করব। তারপর বিয়ে করে সংসার ক্যাব। কিন্তু একটা ভালো দিক হলো-বিশ বছরের শেষে এসে জামি নিজেকে নতুনভাবে চিনতে পেরেছি। তখনই সৌভাগ্যবশত ইন্ডাস্ট্রিও নারীদের জন্য আকর্যণীয় চরিত্র লিখতে শুরু করেছিল। এটি আমলে সারাবিশ্বের ইতিবাচক পরিবর্তন। কিছু মানুষ এমনভাবে বলে যেন বয়স বাড়া কোনো রোগ। অথচ বয়স বাড়া একটি সুন্দর ব্যাপার।'

তামান্নাকে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে- শাহিদ কাপুরের সঙ্গে ত্রিশাল চার্মওয়াজের আঅ্যাকশন ছিলার সিনেমা 'ও রোমিও'-তে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে বা ২০২৯ সলের শুরুতে দিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইত্তেফাক/এএম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকা-১৭ আসনে প্রার্থী হবেন হিরো আলম

১৬ বছর পর বিটিভিতে গেলেন আসিফ আকবর

ইউটিউবের টপ চার্টে ইজেইর গান

শুটিং সেটে শাহরুখ-আরিয়ানের সম্পর্ক কেমন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

শাহরুখ-ব্র্যাড পিটের একই লুক, দুই তারকাকে নিয়ে ‘কপি’র গুঞ্জন

‘দূরে থেকেও আমরা কাছে, এটাই বাস্তব’

ঢাকায় আবারও গান গাইতে আসছে ‘জাল’

দুই মিনিটের বিতর্কিত দৃশ্য দিয়ে আলোচনায়, নীরবেই সরে গেলেন অভিনেত্রী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng