সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
লিবিয়ায় নৌকা ডুবে ১৮ অভিবাসীর মৃত্যু, কয়েকজন বাংলাদেশি উদ্ধার

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৭
লিবিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোরমান উপকূলে অভিবাসী বহনকারী একটি নৌকা ডুবে ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) এ ঘটনার পর অন্তত ৬৪ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, উদ্ধাকরকৃতদের মধ্যে ২৯ জন সুদানের পুরুষ, একজন নারী ও একজন শিশু ছিল। অন্যদের মধ্যে ১৮ জন বাংলাদেশি, ১২ জন পাকিস্তানি এবং তিন জন সোমালি নাগরিক রয়েছে।

মিডল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদন অনুসারে, আল-জাওয়িয়া শহর ছেড়ে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই তীব্র ঢেউয়ে নৌকাটি ডুবে যায়। তবে মৃতরা কোন দেশের, এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

আইওএম জানিয়েছে, বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবার নিশ্চিত করতে তারা স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী এই রুটটি বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিবাসন রুটের মধ্যে একটি। আইওএম জানিয়েছে, ২০২৫ সালের শুরু থেকে এই রুটে ১০৪৬ জনের মৃত্যু ও নিখোঁজের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেও তিউনিসিয়ার উপকূলে একটি জাহাজডুবির পর সাব-সাহারান আফ্রিকা থেকে ৪০ জন অভিবাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

