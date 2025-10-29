সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্টিলের বাক্সে ভেসে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক ভারতীয় নাগরিক 

আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ২১:২৯

সাতক্ষীরায় স্টিলের বাক্সের সাহায্যে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক হয়েছেন বীরেশ্বর দাশগুপ্ত নামের এক ভারতীয় নাগরিক। 

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১১টার দিকে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থেকে তাকে আটক করে বিজিবি। পরে বুধবারে কালিগঞ্জ থানা পুলিশের মাধ্যমে আদালতের কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। জানা গেছে, আটক বীরেশ্বর দাশগুপ্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম থানার বাসিন্দা।

বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার বসন্তপুর সীমান্ত এলাকায় বীরেশ্বরকে আটক করা হয়। তিনি একটি বড় স্টিলের বাক্সের ভিতরে বসে লগি ও বৈঠার সাহায্যে ইছামতি ও কালিন্দী নদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ট্যাংকের চারপাশে পাঁচ লিটারের খালি পানির বোতল বাঁধা ছিল, যা ভেসে থাকার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কালিগঞ্জ থানা ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বিজিবি আটক ব্যক্তিকে থানায় হস্তান্তর করেছে। তার বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বুধবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

তবে, জিজ্ঞাসাবাদে বীরেশ্বর দাশগুপ্ত জানান, তিনি একটি ট্যাংকের মতো বাক্স বানিয়ে নদীতে নামেন। তবে জোয়ারের পানিতে ভেসে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

 

ইত্তেফাক/এসএএস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ময়মনসিংহ-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মননোয়নকে কেন্দ্র করে ফুলবাড়ীয়ায় বিএনপির একাংশের প্রতিবাদ মিছিল

সংঘর্ষে পাথরের মতো ককটেল ছুড়লো দু’পক্ষ, আহত ১০

কুয়াকাটায় জেলের জালে ধরা গভীর সাগরের ‘রঙিন আতঙ্ক’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বন্ধুকে বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ, একসঙ্গে প্রাণ গেল দুজনের

ঝিনাইদহে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

কুড়িয়ে পাওয়া গুলি দিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণ, আহত শিশু

ব্যাংক কর্মকর্তাকে পিটিয়ে ভল্টের চাবি ছিনতাই, ৩ ঘণ্টা বন্ধ লেনদেন 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng