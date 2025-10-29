স্টিলের বাক্সে ভেসে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক ভারতীয় নাগরিক 

সাতক্ষীরায় স্টিলের বাক্সের সাহায্যে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় আটক হয়েছেন বীরেশ্বর দাশগুপ্ত নামের এক ভারতীয় নাগরিক।
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত রাত ১১টার দিকে সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ থেকে তাকে আটক করে বিজিবি। পরে বুধবারে কালিগঞ্জ থানা পুলিশের মাধ্যমে আদালতের কারাগারে পাঠানো হয় তাকে। জানা গেছে, আটক বীরেশ্বর দাশগুপ্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যমগ্রাম থানার বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার বসন্তপুর সীমান্ত এলাকায় বীরেশ্বরকে আটক করা হয়। তিনি একটি বড় স্টিলের বাক্সের ভিতরে বসে লগি ও বৈঠার সাহায্যে ইছামতি ও কালিন্দী নদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ট্যাংকের চারপাশে পাঁচ লিটারের খালি পানির বোতল বাঁধা ছিল, যা ভেসে থাকার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।
কালিগঞ্জ থানা ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বিজিবি আটক ব্যক্তিকে থানায় হস্তান্তর করেছে। তার বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বুধবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।
তবে, জিজ্ঞাসাবাদে বীরেশ্বর দাশগুপ্ত জানান, তিনি একটি ট্যাংকের মতো বাক্স বানিয়ে নদীতে নামেন। তবে জোয়ারের পানিতে ভেসে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।