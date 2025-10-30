যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় একের একের হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চলে ফের প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
আল-শিফা হাসপাতালের বরাতে বলা হয়েছে, গাজার বেইত লাহিয়া এলাকায় বুধবার সন্ধ্যায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছে। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে যে তারা এমন একটি জায়গায় হামলা চালিয়েছে যেখানে অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছিল এবং এটি তাদের সেনাদের জন্য ছিল হুমকিস্বরুপ।
গত ১০ অক্টোবর থেকে গাজায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর উভয়পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে।
চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার গাজার দক্ষিণাঞ্চলের রাফাতে একজন ইসরায়েলি সেনা নিহত হন। এরপর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজায় শক্তিশালী হামলা চালানোর নির্দেশ দেন।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হামলায় ১০৪ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। তবে ইসরায়েল দাবি করেছে, তারা হামাসের সিনিয়র যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে এবং এতে কয়েক ডজন হামাসের যোদ্ধা নিহত হয়েছে।
পরবর্তীতে ইসরায়েল বুধবার মধ্যরাতে জানায়, তারা যুদ্ধবিরতি আবার পর্যালোচনা করছে।