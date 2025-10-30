আইসিএবি’র উদ্যোগে ‘অ্যাকাউন্টিং ডে রান ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ বাংলাদেশের (আইসিএবি) ঢাকা আঞ্চলিক কমিটি (ডিআরসি) আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং দিবস উদযাপন উপলক্ষে আগামী ৭ নভেম্বর ঢাকার হাতিরঝিলে একটি বিশেষ দৌড় ইভেন্ট, ‘অ্যাকাউন্টিং ডে রান ২০২৫’ আয়োজন করতে যাচ্ছে।
‘অ্যাকাউন্টিং ডে রান ২০২৫’ উপলক্ষে বুধবার (২৯ অক্টোবর) কারওয়ান বাজারে সিএ ভবনে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ইভেন্টের টি-শার্ট এবং মেডেল উন্মোচন করা হয়, যা উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে।
প্রেসের কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন আইসিএবি-এর প্রেসিডেন্ট এন কে এ মবিন এফসিএ, ঢাকা আঞ্চলিক কমিটি (ডিআরসি)-এর চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান এফসিএ, রেস ডিরেক্টর আসিফুর রহমান এফসিএ, ইভেন্ট আহ্বায়ক এস কে. মো. তারিকুল ইসলাম এফসিএ, ডিআরসি সেক্রেটারি মো. আকিজুর রহমান এফসিএ, ডিআরসি সদস্য মো. মাকসুদুর রহমান এফসিএ, মো. কামরুজ্জামান এফসিএ সহ অন্যান্যরা।
আয়োজকদের মতে, ঢাকা আঞ্চলিক কমিটি ‘ফিটনেস মিটস অ্যাকাউন্টিং’ এই অনুপ্রেরণামূলক থিম নিয়ে প্রথম ‘অ্যাকাউন্টিং ডে রান’ চালু করতে পেরে গর্বিত, যার লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং কাজ-জীবনের ভারসাম্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তারা বলেন, কর্পোরেট ভূমিকাতেই হোক বা পাবলিক প্র্যাকটিসেই হোক, অর্থনীতি ও সমাজকে এগিয়ে নিতে অ্যাকাউন্ট্যান্টদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও ব্যক্তিগত সুস্থতার বিনিময়ে প্রায়শই তাদের তীব্র কাজের চাপ, মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।
এই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের ২টি ক্যাটেগরি (৭.৫ কি.মি এবং ১ কি. মি) তে ১,৮০০ এরও বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শীর্ষস্থানীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও তাদের পরিবার, সিএ শিক্ষার্থী, কর্পোরেট পেশাদার এবং দৌড়প্রেমীরা, যা পেশাদার দক্ষতা ও কমিউনিটির চেতনার এক অনন্য মিশ্রণ তৈরি করবে।
অন্যদিকে ১ কি.মি ক্যাটাগরিটি বিশেষত শিশু এবং মায়েদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে। এই ক্যাটাগরিতে তাদের মায়েদের সাথে ২০০ এরও বেশি শিশু অংশগ্রহণ করছে। ম্যারাথনটি ভোর সাড়ে ৫টায় হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারের সামনে থেকে শুরু হয়ে পুরো হাতিরঝিল ট্র্যাকে ঘুরে আবার হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারের সামনে এসে শেষ হবে।
এই দৌড়ে বিশেষ অতিথি থাকবেন প্রখ্যাত সেলেব্রিটি দৌড়বিদরা। যার মধ্যে রয়েছেন আয়রনম্যান মোহাম্মদ শামসুজ্জামান আরাফাত, জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ আয়মান সাদিক, এন্ডুরেন্স ট্রেইনার সাজ্জাদ হোসেন স্নিগ্ধ এবং আল্ট্রারানার এম. মাহফুজুল হক। যা ইভেন্টটিতে আরও শক্তি ও অনুপ্রেরণা যোগ করবে।
আগামী ৫ নভেম্বর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে একটি কিট এক্সপো অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে রেস কিট ব্যাগ বিতরণ করা হবে। আইসিএবি-এর কাউন্সিল সদস্যরা দুপুর ১টায় এর উদ্বোধন করবেন।
ইভেন্টের স্পন্সর হিসেবে থাকছে স্প্রিন্ট, সিটি ব্যাংক, বিকাশ, শাহ সিমেন্ট, ট্রান্সকম, এবং ডিবিএল সিরামিক্স।
অন্যান্য পার্টনাররা হলো- প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও ঢাকা, এসএমসি প্লাস, গ্লুকোম্যাক্স-ডি, ইস্পাহানি, স্প্রাইট, সিসিআই বাংলাদেশ, রুচি, আরাম, হরলিক্স, ম্যাগী স্যুপ, ডেটল, জিরোক্যাল, মাইলো, নেসক্যাফে, লাভেলো আইসক্রিম, গিগাবাইট ও ইবনে সিনা। মিডিয়া পার্টনাররা হিসেবে থাকছে- দ্য ডেইলি স্টার, সমকাল ও যমুনা টেলিভিশন।