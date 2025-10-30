স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এ উপচে পরা ভিড়

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এ উপচে পড়া ভিড়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও উদ্যোক্তাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে পুরো অডিটোরিয়াম ও বটতলা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। নবীন উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ধারণা ও সৃজনশীল পণ্য মেলায় ভিজিট করতে আসা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।
শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ১০: ৩০ মিনিট থেকে ইউনিভার্সিটির অডিটরিয়াম ও বটতলা জুরে দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়।
উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো: ইউনুস মিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান, রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, প্রক্টর ড. মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, পিআরডি প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার প্রধান তামান্না জেরিন সহ বিভিন্ন বিভাগীয় বিভাগীয় প্রধান, এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ।
এই উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫ এ অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ২৮ জন উদ্যোক্তা যারা প্রত্যেকেই স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সাবেক এবং বর্তমান শিক্ষার্থী।
মেলা আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী মো: জাকিউর রহমান বলেন, "শুধু চাকরি নয়, চাকরি সৃষ্টির জন্যই শিক্ষার্থীদেরকে উদ্যেক্তা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, এইজন্য স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর তরুণ উউদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে এই আয়োজন।"