সেকশন

সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
The Daily Ittefaq

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এ উপচে পরা ভিড়

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২২

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এ উপচে পড়া ভিড়। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও উদ্যোক্তাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে পুরো অডিটোরিয়াম ও বটতলা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে। নবীন উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ধারণা ও সৃজনশীল পণ্য মেলায় ভিজিট করতে আসা শিক্ষার্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সকাল ১০: ৩০ মিনিট থেকে ইউনিভার্সিটির অডিটরিয়াম ও বটতলা জুরে দিন ব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫-এর আয়োজন করা হয়।

উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মো: ইউনুস মিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান,  রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, প্রক্টর ড. মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, পিআরডি প্রধান প্রদীপ্ত মোবারক, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার প্রধান তামান্না জেরিন সহ বিভিন্ন বিভাগীয় বিভাগীয় প্রধান, এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দ।

এই উদ্যোক্তা মেলা ২০২৫ এ অংশগ্রহণ করে সর্বমোট ২৮ জন উদ্যোক্তা যারা প্রত্যেকেই স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সাবেক এবং বর্তমান শিক্ষার্থী।

মেলা আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী মো: জাকিউর রহমান বলেন, "শুধু চাকরি নয়, চাকরি সৃষ্টির জন্যই শিক্ষার্থীদেরকে উদ্যেক্তা হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন, এইজন্য স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ এর তরুণ উউদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করতে এই আয়োজন।"

ইত্তেফাক/আইএ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজশাহী অঞ্চলের বিপন্ন মাহালি ভাষা সংরক্ষণে আইইউবির উদ্যোগ

গুলশান ক্লাব অলিম্পিয়াডে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ‘গুলশান ইয়ুথ ক্লাব’

ট্রাডিশনাল বুরোক্রাসি দিয়ে সমবায় হবে না

চিটাগং ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ফেডারেশন অব ইউএসএর নতুন কমিটি গঠন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তারুণ্যের চোখে আধুনিক বাংলাদেশ 

সাইক জেনারেল হাসপাতাল ও বগুড়া প্রফেশনালস ক্লাবের মধ্যে এমওইউ সই

এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাকের সঙ্গে পাঠাও-এ চলে এলো সিএনজি!

সরাইলে তরী বাংলাদেশের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng