সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮ কার্তিক ১৪৩২
শিল্পকলায় ‘ট্রায়াল অব সূর্যসেন’র ৪০তম মঞ্চায়ন

আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২৯
ছবি: ইত্তেফাক

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অকুতোভয় সৈনিক মাস্টারদা সূর্যসেনের প্রহসনমূলক বিচার ও হত্যাকাণ্ডের বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে ‘ট্রায়াল অব সূর্যসেন’ নাটক মঞ্চে আনে নাট্যদল ঢাকা পদাতিক। নাটকটি রচনা ও নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যজন মাসুম আজিজ। তার মৃত্যুর পর নবনির্দেশনার কাজটি করছেন দেশের প্রথিতযশা অভিনেতা, নির্দেশক নাদের চৌধুরী।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় (মূল হলে) সন্ধ্যা সাতটায় নাটকটির ৪০তম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ২৯ ও ৩০ অক্টোবর চলবে নাটকটির নিবিড় মহড়া। এরই মধ্যে নাটকটি অসাধারণ আবেদন সৃষ্টি করেছে মঞ্চের দর্শকদের মধ্যে। মঞ্চ পাড়ায় এই মুহূর্তে ‘ট্রায়াল অব সূর্যসেন’ নাটকটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

গত বছর দিল্লিতে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত এই নাটকের দুটি প্রদর্শনী হয়। সেখানে বেশ প্রশংসা কুড়ায়। নির্দেশনার অনুভূতি জানিয়ে নাদের চৌধুরী বলেন, ‘ট্রায়াল অব সূর্যসেন’ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নিয়ে ঐতিহাসিক একটি নাটক। এর রচনা ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত মাসুম আজিজ ভাই। তার প্রয়াণের পরে এই নাটকের কিছু কিছু জায়গায় প্রয়োজন সাপেক্ষে অলংকরণ করে নবনির্দেশনার কাজটি আমি করেছি। ‘মাস্টারদা সূর্যসেন’ নাটকের প্রধান চরিত্রটি আমি রূপায়ণ করছি। ঐতিহাসিক এই নাটক আমাদের এখনকার জেনারেশনের দেখা উচিত।

নাটকটিতে চরিত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০। এসব চরিত্রগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সূর্যসেন, কল্পনা দত্ত, তারোকেশ্বর দস্তিদার, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার , অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, ব্রিটিশ উকিল, নেত্র সেন, বাঙালি উকিল প্রমুখ। আর চরিত্রগুলো রূপায়ণ করছেন— নাদের চৌধুরী, মাহবুবা হক কুমকুম, মনজুরুল ইসলাম নানটু, সাবিহা জামান, হাসনাহেনা শিল্পী, মামুন উর রশিদ, শ্যামল হাসান, রবিউল মিলটন, আক্তার হোসেন, তারেক আলী মিলন, আতিকুর রহমান, আল আমিন স্বপন, সুমন ঘোষ, ফারজানা নিপা, আরিফ, মাকসুদ, জাহিদসহ অনেকে।

নাটকের আলোক প্রক্ষেপণে রয়েছেন জাকারিয়া কিরণ, সংগীত নিয়ন্ত্রনে আবুল বাশার সোহেল এবং মঞ্চ ব্যস্থাপক শ্যামল হাসান। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৮ জানুয়ারি নাটকটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

ইত্তেফাক/এটিএন

